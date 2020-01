The Witcher (Serie) - Hier könnt ihr den offiziellen Soundtrack inklusive Jaskiers Bardenlied kostenlos abrufen

„The Witcher“ überzeugt nicht nur durch seine gut inszenierten Charaktere und eine mitreißende Story, auch die Musik trägt entscheidend zur Stimmung der Serie bei. Für alle, die sich bisher nach dem offiziellen Soundtrack und vor allem nach Rittersporns Bardenlied gesehnt haben, gibt es gute Nachrichten.

Netflix hat seit dem 20. Dezember ein neues leistungsfähiges Pferd im Stall: The Witcher. Mit der Hexer-Serie, basierend auf Andrzej Sapkowskis Geralt-Saga, bringt der Streaming-Dienst einen vielversprechenden neuen Fantasy-Epos ins Rennen.

Vielfach gelobt wird dabei nicht nur das optisch sichtbare, sondern auch das akustisch hörbare, denn der Soundtrack hat es vielen Zuschauern angetan. Insbesondere der von Jaskier (Deutsch: Rittersporn) performte Bardensong und Ohrwurm „Toss A Coin To Your Witcher“. Diverse Musik-Streaming-Anbieter halten den offiziellen Soundtrack allerdings noch nicht bereit – dafür eine andere Plattform.

The Witcher OST auf Soundcloud

Während der originale Soundtrack von „The Witcher” auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co noch mit Abwesenheit glänzt, gibt es eine andere zuverlässige Abrufquelle für die Klänge der erfolgreichen Hexer-Serie: Soundcloud. Dort sind nämlich die beiden Komponisten Sonya Belousova und Giona Ostinelli vertreten, die für die Musik in „The Witcher“ verantwortlich sind, und haben kurzerhand einige Lieder aus der Serie auf ihrem Soundcloud-Kanal veröffentlicht.

Offenbar wird die Track-Liste sogar erweitert, es erwarten uns also womöglich noch weitere Lieder aus der Netflix-Show oder in naher Zukunft sogar der Release bei den altbekannten Musikstreamingdiensten. Immerhin sind einige Lieder so nun bereits kostenlos zugänglich. Zwar sind auf YouTube bisher ebenfalls einige Lieder veröffentlicht worden, allerdings sind diese nicht offiziellen Ursprungs.

„The Witcher“ feierte am 20. Dezember 2019 mit Veröffentlichung der ersten Staffel seinen Auftakt bei Netflix. Eine 2. Staffel ist in Arbeit und wird erneut mit Henry Cavill als Geralt von Riva, Anya Chalotra als Yennefer von Vengerberg und Freya Allan als Ciri in den Hauptrollen auftrumpfen.

