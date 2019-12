The Witcher (Serie) - Drehstart zur 2. Staffel der Netflix-Serie mit Henry Cavill bestätigt

Am 20. Dezember geht die vielversprechende Fantasy-Serie „The Witcher“ mit Henry Cavill auf Netflix an den Start. Schon jetzt ist eine 2. Staffel in Arbeit und wird bereits in Kürze gedreht. Erste Details zur Anzahl der Episoden und Besetzung sind nun bekannt.

Mit The Witcher schickt Netflix in wenigen Tagen ein neues Serien-Highlight an den Start, das nicht nur Fans der gleichnamigen Spielereihe von CD Projekt RED gefallen dürfte. Zwar basiert die Serie mit Henry Cavill als Hexer Geralt von Riva nicht auf den Spielen, sondern vielmehr auf der Hexer-Saga des Buchautors Andrzej Sapkowski.

Im Hinblick auf das Ende von Game of Thrones könnte die neue Serie jedoch die entstandene Fantasy-Lücke füllen. Statt Drachen gibt es jede Menge Monster, Zauberer und Magie, inklusive Schwertkämpfe, Schlachten und Machtspiele mit Intrigen.

The Witcher (Serie) Netflix-Geralt Henry Cavill orientiert sich in einer Sache an Videospiel-Geralt

Zweite Staffel wird im Frühjahr 2020 gedreht

Bereits frühzeitig hat Netflix eine zweite Staffel in Auftrag gegeben. Nun scheint auch ein Termin für die Dreharbeiten festzustehen: Am 17. Februar 2020 soll es am Film-Set von „The Witcher“ weitergehen. Demnach wird dem Hexer-Darsteller Henry Cavill keine große Verschnaufpause gegönnt. Geplant sind erneut acht Episoden von je rund 60 Minuten Laufzeit, wie schon bei Staffel 1.

Voraussichtlich finden die Dreharbeiten bis in den Sommer hinein statt. Wenn der Zeitplan der ersten Staffel entspricht, dürfte die Ausstrahlung der 2. Staffel Ende 2020 erfolgen. Eine offizielle Bestätigung liegt aber noch nicht vor.

The Witcher (Serie) Henry Cavill liest in einem Youtube-Video aus der Buchvorlage vor

Erste Rückkehrer bestätigt

Man darf davon ausgehen, dass neben Henry Cavill als Hexer Geralt, auch Freya Allen als Ciri, Anya Chalotra als Yennefer und Anna Shaffer als Triss Merigold in den neuen Folgen wieder mit dabei sind. Nun bestätigt Royce Pierreson seine Rückkehr als Istredd, Affäre von Yennefer, der sich nach eigenen Angaben bereits auf die Filmarbeiten vorbereitet.

Wer sonst noch aus der ersten Staffel wieder mit dabei sein wird, dürfte sich in Kürze zeigen. Doch zuvor dürfen wir uns auf die erste Staffel freuen, die ab dem 20. Dezember auf Netflix zu sehen ist.