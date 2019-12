The Witcher (Serie) - Henry Cavill ist der perfekte Geralt, sagt Buchautor Andrzej Sapkowski

Die Showrunner der The Witcher-Serie scheinen mit der Besetzung von Henry Cavill als Geralt von Riva die perfekte Wahl getroffen zu haben. Dieser Ansicht ist zumindest Andrzej Sapkowski, der als Autor der Buchvorlage an dem Netflix-Blockbuster beteiligt ist.

„Ich war mehr als glücklich mit dem Auftritt von Henry Cavill als der Hexer“, erklärt Sapkowski in einer E-Mail an People. „Er ist ein echter Profi. So wie Viggo Mortensen Aragorn [in Herr der Ringe] sein Gesicht lieh, so tat es ihm Henry mit Geralt gleich — und dabei kann es für immer bleiben.“