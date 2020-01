The Witcher (Serie) - Mark Hamill als Vesemir: So könnte der Darsteller als Hexer aussehen

Er ist immer wieder im Gespräch für die Rolle des Hexers Vesemir: Mark Hamill. Der Luke Skywalker-Darsteller wird von zahlreichen Fans als idealer Ziehvater für „The Witcher“-Protagonist Geralt von Riva angesehen. Doch wie soll das aussehen? Ein Fan zeigt es.

Noch steht in den Sternen, ob wir Vesemir, ebenfalls Hexer und Ziehvater des Geralt von Riva, in der 2. Staffel von The Witcher überhaupt zu Gesicht bekommen werden. Immerhin werden die Dreharbeiten erst in Kürze gestartet.

Der gealterte Monstertöter ist in der Fangemeinschaft, nicht zuletzt durch die Videospiele von CD Projekt RED, jedoch ausgesprochen beliebt und seine Besetzung sollte somit wohldurchdacht sein. Besonders heiß im Gespräch für die Darstellung des Vesemir ist dabei aktuell Mark Hamill.

Mark Hamill als Hexer Vesemir

Fan-Art ist eine wunderbare Möglichkeit, um Charaktere darzustellen, die so (noch) gar nicht existieren oder nie in dieser Art und Weise gezeigt worden sind. So verhält es sich auch bei dem Kunstwerk, das Mark Hamill als Vesemir zeigt. Als Veteran der Wolfsschule war der Hexer unter anderem verantwortlich für die Erziehung und Ausbildung Geralts.

Hamill wird bisher eher weniger mit einer Rolle in einem mittelalterlichen Setting in Verbindung gebracht, sondern ist den meisten als Darsteller von Luke Skywalker bekannt. Allerdings zeigt sich sogar die Showrunnerin der „The Witcher“-Serie und bekennender „Star War“-Fan Lauren S. Hissrich offen für eine Besetzung des Vesemir durch Hamill:

Der Luke Skywalker-Darsteller selbst hat sich ebenfalls schon zu diesem Thema geäußert und vermeldete als Antwort zu dem Besetzungsvorschlag:

„Ich habe keine Ahnung, was es ist oder worum es geht, aber ich stimme zu, dass es von mir gespielt werden könnte/sollte.“

Mit dem oben verlinkten Kunstwerk erhalten wir einen ersten Einblick davon, wie sich Mark Hamill als Vesemir machen würde. Orientiert hat sich der Künstler offenbar an der Videospiel-Umsetzung des Hexers und an einigen Details aus der Netflix-Show. Was haltet ihr von dieser möglichen Besetzung? Findet ihr, er passt in die Rolle? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!

