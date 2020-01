The Witcher (Serie) - Netflix veröffentlicht die interaktive Karte zur Serie

Nachdem Netflix einen Zeitstrahl zu „The Witcher“ veröffentlicht hatte, zieht der Streamingdienst nun mit einer interaktiven Karte nach, die euch als Lexikon zur Serie dient und alle wichtigen Infos parat hält, indem ihr euch durch Zeit und Raum klickt.

Was Netflix da gezaubert hat, sollte allen, die bisher Probleme hatten in The Witcher zu folgen, von nun an eine große Stütze sein, um in der Hexer-Welt den Überblick zu behalten. Denn mit der interaktiven Karte des fiktiven Kontinents erhaltet ihr alle wichtigen Charaktere, Zeitangaben und Ereignisse in einer umfangreichen und sehenswerten Zusammenfassung.

The Witcher: Die interaktive Karte zur Serie

Wer durch „The Witcher“ gänzlich neu in die Hexer-Welt gefunden hat, könnte bisweilen etwas überfordert sein von der Anzahl und der Komplexität einiger Charaktere. Die zahlreichen Ereignisse, politischen Zerwürfnisse, vielzähligen Königreiche und vor allem die Zeitsprünge innerhalb der 1. Staffel können „The Witcher“-Veteranen allerdings ebenso an die Grenzen ihrer Vorstellungskraft bringen.

Ein Glück gibt es von nun an die interaktive Karte zur Serie, auf der es nicht nur schneit oder regnet, sondern die euch alles zusammenfasst und übersichtlich visualisiert. Am unteren Rand findet ihr hierbei einen Zeitstrahl, auf dem einige Punkte markiert sind, die euch per Klick zu den Orten auf der Karte führen, an denen sich das Markierte ereignet hat. Jeder Zeitstrahl folgt dabei einem anderen Schwerpunkt:

Grau: Allgemein

Orange: Geralt

Violett: Yennefer

Grün: Ciri

Jedes einzelne Geschehnis, das während der ersten acht Folgen in irgendeiner Weise thematisiert wurde, wird dann auf der Karte entsprechend angezeigt und bisweilen sogar animiert oder zumindest passend farblich dargestellt. Mit einem Klick auf die sich öffnende Kurzinfo erhaltet ihr noch eine weitere Spalte auf der linken Seite der Karte, in der euch noch mehr über das entsprechende Ereignis verraten wird.

Das Glossar: Alles zu Charakteren, Orten und Geschehnissen

In dem sich linksseitig öffnenden Fenster liegt euch gewissermaßen ein Lexikon vor, das euch alles Wichtige zur ersten Staffel von „The Witcher“ offenbart: Charakter- und Ortsbeschreibungen, Lebensläufe, bedeutende Ereignisse und vieles mehr. Somit erhaltet ihr nicht nur eine Karte, auf der ihr die Hexer-Welt überblicken, sondern jeden einzelnen Namen in der Suchleiste nachschlagen oder euch von ähnlichen und in den Texten verlinkten Themen weiterleiten lassen könnt.

Damit erhaltet ihr das geballte Wissen zu „The Witcher“. Solltet ihr euch sicher fühlen, könnt ihr anschließend an unserem Hexer-Quiz zur ersten Staffel teilnehmen:

