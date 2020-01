The Witcher (Serie) - Die Hexer-Serie im Star Wars-Stil mit Lichtschwertern

Was passiert, wenn man zwei epische Universen miteinander verbindet? Genau, ein wahres Feuerwerk an Bildgewalt! Davon können wir uns in einem Video überzeugen, das Hexer Geralt aus der „The Witcher“-Serie in geballter „Star Wars“-Action zeigt.

Geralt von Riva (Henry Cavill) in The Witcher, ausgestattet mit der Macht und einem Lichtschwert. Ein Traum? Die Realität. Zumindest in dem Video von ProductionCrate. Die haben sich nämlich die Mühe gemacht und den Hexer mit moderner Technik und jener Macht ausgestattet, die im „Star Wars“-Universum von Jedi und Sith angewandt werden.

Star Wars übernimmt The Witcher

Wer nun allerdings annimmt, dass nur Geralt mit einem Lichtschwert in den Kampf zieht, der täuscht sich. Um das Ganze gerecht zu gestalten, werden Kikimora und Blaviker in dem Clip ebenfalls mit den „Star Wars“-Waffen ausgestattet. Das Ergebnis seht ihr hier:

Im Anschluss erklären die kreativen Köpfe hinter dem Crossover-Material sogar wie sie die einzelnen Szenen erstellt und mit den entsprechenden Effekten ausgestattet haben. An visueller und auditiver Qualität mangelt es der alternativen Darstellung der Kampfszenen jedenfalls nicht.

Alle weiteren Infos zu „The Witcher“ findet ihr in unserem Serien-Hub. Ebenso fassen wir euch alle aktuellen Infos zu „Star Wars“ auf unserer Themenseite zusammen. Oder diskutiert unterhalb in den Kommentare, ob Geralt der dunklen der Macht verfällt oder stets auf der hellen Seite verweilen wird.