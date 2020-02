The Witcher (Serie) - Ein aus den Spielen bekanntes Monster wird uns in Staffel 2 begegnen

Die Spannung um die 2. Staffel von „The Witcher“ steigt. Doch der Release auf Netflix lässt noch bis frühestens 2021 auf sich warten. Umso mehr freuen wir uns natürlich über neue Informationen zur Serienfortsetzung, die aktuell auf das Wiedersehen mit einem altbekannten Monster hinweisen.

Spieler von The Witcher 3: Wild Hunt dürften die Kreatur, die in der 2. Staffel von The Witcher auftreten soll, bereits kennen. Die Leser der Bücher von Andrzej Sapkowski können mit dem Monster allerdings weniger anfangen, denn dort bleibt das Wesen weitestgehend unbeschrieben.

Begegnung mit einem Waldschrat

Jene, die das Spiel auf Englisch gespielt haben kennen das Ungeheuer als Leshy, im Deutschen kennen wir den furchterregenden Waldgeistunter dem Namen Waldschrat. In „Wild Hunt“ leben sie in dicht bewachsenen Wäldern und verteidigen auf Tod und Verderb ihr dortiges Revier. Bisweilen sehen sie die Menschen deshalb mehr als Beschützer des Waldes – allerdings zurecht als ziemlich tödliche.

© CD Projekt - „The Witcher 3: Wild Hunt“

In der Quest „Teufel in den Wäldern“ begegnen wir einem Waldschrat im Rahmen eines Hexer-Auftrags, durch den mehr über das Wesen der Leshys und ihre Anfälligkeit gegen Igni und Dimeritiumbomben verraten wird. In der Buchvorlage von Sapkowski erfahren wir dagegen denkbar wenig über Waldschrate. Lediglich eine kurze Erwähnung in dem Kurzgeschichtenband „Der letzte Wunsch“ ist dem Monster gewidmet:

Und da war etwas, was nur lebte, um zu töten. Vor Hunger, zum Vergnügen, aus jemandes krankhaftem Willen geboren oder aus anderen Ursachen. Eine Mantikora, ein Wyvern, ein Nebling, ein Sägmaul, ein Steinbeißer, eine Greule, ein Waldschrat, ein Vampir, ein Ghul, ein Graveir, ein Werwolf, ein Gigaskorpion, eine Striege, eine Jaga, eine Kikimora, ein Vipper.“

Mehr Monster in der 2. Staffel von The Witcher

Einem solchen Waldschrat sollen wir laut einem Insider von Redanian Intelligence nun auch in der neuen Staffel der Netflix-Show „The Witcher“ begegnen. Dort soll die Kreatur einem bisher nicht näher benannten Charakter begegnen, was „schwerwiegende Folgen“ nach sich ziehen soll. Vielleicht ist damit Monsterjäger Geralt von Riva (Henry Cavill) selbst gemeint oder sogar Hexer Vesemir, der in der 2. Staffel ebenso auftauchen soll.

Ohnehin sollen wir in Season 2 so einige neue Monster präsentiert bekommen. Wie diese endgültig dargestellt werden, ist noch nicht ganz klar. Das Design des Waldschrats in „The Witcher 3“ kann sich jedenfalls sehen lassen und setzt die mythologische Vorlage einer uralten slawischen Schutzgottheit des Waldes durchaus beeindruckend um.