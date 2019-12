The Witcher (Serie) - Diese Monster könnten in Staffel 2 auftreten

Monster spielen im neuen Serienhit „The Witcher“ eine wichtige Rolle. Doch nicht alle grauenhaften Kreaturen aus der Hexer-Saga haben es bislang in die Serie geschafft. Das könnte sich in Staffel 2 ändern.

In der neuen Netflix-Serie The Witcher nehmen Monster einen wichtigen Part ein. Schließlich stellt Henry Cavill als Geralt nicht nur einen Hexer dar, sondern ist auch Monsterjäger. Und die gibt es reichlich in der 1. Staffel zu sehen, wie etwa eine Striege (engl. Striga) oder eine Kikimora (engl. Kikkimore). Doch nicht alle fürchterlichen Kreaturen aus der Hexer-Saga haben es bislang in die Serie geschafft.

Serienautor Declan de Barra gibt uns nun per Twitter einen kleinen Vorgeschmack auf die Monster, die wir bislang noch vermissen. Dazu gehört neben vielen weiteren auch Selkie Maws. Ursprünglich sollte Geralt bereits in der 1. Staffel gegen die Kreatur kämpfen, doch dazu kam es nicht. Ob sie in der 2. Staffel auftreten wird, wollte er aus verständlichen Gründen noch nicht verraten.

In 104 we meet Geralt after he has killed a beast called a Selkie Maw. Originally he was going to be swallowed by it, cut his way out & be chased by fifthy squirming baby selkie maws. Sketch I made when pitching to room... pic.twitter.com/0B30uZI3Mr — Declan de Barra (@declandebarra) December 27, 2019

Serien-Macherin und Showrunnerin Lauren S. Hissrich zeigte sich jedoch von seinen Entwürfen begeistert. Das gibt Hoffnung, dass Selkie Maws neben weiteren Monstern in den neuen Folgen durchaus eine Rolle spielen könnte. Schließlich spielen sie teilweise auch in der The Witcher-Reihe von CD Projekt RED einen wichtigen Part.

Die Fantasy-Serie „The Witcher“ läuft erst seit wenigen Tagen auf Netflix und ist schon jetzt die beliebteste Serie des Streaming-Dienstes. Die zweite Staffel soll laut der Serien-Macherin mehr vom Hexer Geralt und seine Begleiter Ciri und Zauberin Yennefer zeigen. Der Start findet voraussichtlich Ende 2020 statt.