Stranger Things - Netflix veröffentlicht 12-Stunden-Video von Alexei und seinem Kirsch-Slurpee

Alexei, der geheime Star aus „Stranger Things: Staffel 3“ ist zurück in einem kleinen Special seitens Netflix, die ein neues Video auf dem YouTube-Kanal hochgeladen haben, nachdem es zuvor im Livestream zu sehen war.

Netflix hat kürzlich einen eigenen Livestream gestartet, den sie auf ihrem hauseigenen YouTube-Account gehostet haben. Wir sehen den geheimen Star aus Stranger Things: Staffel 3 – Alexei (Alex Utgoff). In diesem Stream, den ihr euch nun nachträglich auf YouTube ansehen könnt, sehen wir Alexei, wie er an seinem Slurpee-Getränk schlürft. Und das rund 12 Stunden lang!

Und falls ihr euch nun fragt, um was für ein Slurpee es sich hierbei handelt: es ist natürlich ein Slurpee mit Kirschgeschmack! Aber seht am besten selbst:

Alexei, der Publikumsliebling

Alex Utgoff ist in „Stranger Things: Season 3“ als Alexei in drei Episoden zu sehen. Seine charmante Art hat es den Zuschauern auf Anhieb angetan, wie sich kurz darauf im sozialen Netz unter Beweis stellen sollte. So gab es zum Release der 3. Staffel das eine oder andere Meme von Alexei mit seinem Kirsch-Slurpee zu sehen.

Der 33-jährige Schauspieler Alex Utgoff, der in „Stranger Things“ einen russischen Wissenschaftler spielt, ist übrigens in Filmen wie „Mission: Impossible - Rogue Nation“, „San Andreas“ oder gar „Jack Ryan: Shadow Recruit“ zu sehen. Falls euch sein Gesicht bekannt vorkam, dann wisst ihr jetzt, woher ihr ihn kennt.

Falls ihr über ein aktives Netflix-Abonnement verfügt, könnt ihr die 3. Staffel von „Stranger Things“ jetzt streamen. Wann die 4. Staffel an den Start geht, ist bislang noch unklar. Aber wir haben bereits spekuliert, wie es in Season 4 weitergehen könnte:

