Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Reys Doppelklingen-Lichtschwert ist bereits Teil des Kanons

Rey trägt in „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ ein rotes, doppelläufiges Lichtschwert. Aber es ist nicht das erste Mal, dass ein solches Lichtschwert in Star Wars auftaucht.

Rey verfügt in Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers über ein zweiseitiges Lichtschwert, das sie zu einem doppelläufiges Lichtschwert transformieren kann. Womöglich ist es für euch das erste Mal, dass ihr solch eine Doppelklingen-Lichtschwert-Variation zu Gesicht bekommt. Doch tatsächlich ist es nicht das erste Vorkommen dieser Waffengattung.

Das Doppelklingen-Lichtschwert von Rey

Der D23-Special-Look auf die Skywalker-Saga hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das neue, dunkle Antlitz von Rey in ihrem schwarzen Outfit und mit ihrem roten, doppelläufigen Lichtschwert kursiert derzeit durch alle Medien und die Community hat bereits zahlreiche Memes erstellt. Aber was ist das eigentlich für ein Lichtschwert und woher kommt es?

Das klappbare, zweiseitige Lichtschwert gab es schon einmal zu sehen und wir meinen nicht das Doppelklingen-Lichtschwert von Darth Maul. Das klappbare Lichtschwert mit zwei Klingen feierte sein Debüt in der Animations-Serie, es ist also bereits Teil des offiziellen Kanons. Ein ähnliches Lichtschwert, was die Bauweise betrifft, gehört General Pong Krell, der in Star Wars: Clone Wars (Staffel 2: Episode 17) auftritt.

Der Pong Krell-Arc handelt sich um den Jedi-General, der seines Zeichens den Jedi-Orden und somit die Galaktische Republik verrät, nachdem er sich der dunklen Seite zugewandt hatte. Im anschließenden Kampf packt er sein gesamtes Waffenarsenal aus, er hat sogar zwei der besagten, klappbaren Lichtschwerter im Gepäck, eines in blau und eines in grün. Einen entsprechenden Ausschnitt könnt ihr euch nachfolgend ansehen:

Doch dies war nicht der einzige Auftritt der gefürchteten Waffen. In Star Wars Rebels ist es ebenfalls zu sehen. In der 18. Episode aus Staffel 2 tritt Kanan gegen einen Sentinel an. Das ist eine Kriegereinheit, die den Jedi-Tempel auf Lothal bewacht. Hier entpuppt sich der Kampf als Test, den Kanan bestehen muss. Während der Aktion zieht der Sentinel die besagte Waffe und schnell wird klar, dass es sich auch hier um eine klappbare Version des doppelseitigen Lichtschwert-Typs handelt. Hier seht ihr diesen Ausschnitt:

Diese Version ist zwar gelb, aber insgesamt scheint es sich bei allen Schwertern um den gleichen Bautyp zu handeln.

Aber um welches Lichtschwert es sich bei Reys roter Version genau handelt und woher sie es hat, müssen wir noch bis zum 20. Dezember 2019 abwarten, bis Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers im Kino anläuft.

