Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - So reagiert das Netz auf die dunkle Rey

Disney hat die „Star Wars“-Bombe während der D23 platzen lassen und ein wichtiges Detail zum neuen Film „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ verraten. Wir haben uns im Netz umgeschaut und einige Memes gefunden, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

Während der D23 von Disney wurden zahlreiche Neuigkeiten zu hauseigenen Produktionen preisgegeben. Darunter fielen unter anderem der offizielle Teaser-Trailer zur „Star Wars“-Live-Action-Serie „The Mandalorian“ sowie ein D23-Special-Look, der die Skywalker-Saga etwas näher beleuchtet.

Wird Rey jetzt böse?

Und eben jener Trailer sollte es sein, der die „Star Wars“-Fans regelrecht ins Staunen versetzt. Am Ende des Teaser-Trailers gibt es nämlich neue Szenen zu Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers zu sehen und abgerundet wurde das Werbematerial mit einem Knall.

Wir sehen Luke Skywalkers Schülerin Rey mit einem roten, doppelläufigen Lichtschwert. Ihr Antlitz lässt vermuten, dass sie zur dunklen Seite der Macht übergelaufen ist. Hier erfahrt ihr mehr darüber und könnt den Trailer einsehen:

Und wie wir es mittlerweile gewohnt sind, ist das Netz natürlich zu Scherzen aufgelegt. Das eine oder andere Meme macht bereits die Runde, das wir euch an dieser Stelle natürlich nicht vorenthalten möchten. Den Vogel schießt wohl erst einmal das „Sith Army Knife“ ab, das an das Schweizer Taschenmesser erinnert.

Davon ab gibt es noch zahlreiche Memes, die wir euch nachfolgend in der Übersicht einbinden. Fühlt euch angenehm unterhalten!

