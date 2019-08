Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - D23-Special-Look: Seht die dunkle Rey im neuen Trailer

Erst im Rahmen der D23 angekündigt, jetzt endlich auch im Trailer zu sehen: Sehen wir hier die übergelaufene Rey in Action? Disney veröffentlicht neue Bilder zu „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“.

Die D23 hatte sowohl für Fans von Star Wars als auch von Marvel massig neue Ankündigungen im Gepäck. Darunter befand sich die Ankündigung, dass wir in Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers eine zur dunklen Seite übergelaufene Rey zu Gesicht bekommen würden. Während die Besucher vor Ort den Trailer bestaunen durften, musste der Rest der Welt warten – doch nun ist er da.

Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers Wiedergutmachung als zentrales Schlüsselelement?

Emotionaler Abschied im Trailer

An dieser Stelle eine Spoilerwarnung an alle, die den Trailer noch nicht gesehen haben. Zu sehen ist in der ersten Hälfte ein emotionaler Rundumschlag über alle bisher erschienenen Episoden. J.J. Abrams lässt deutlich spüren, dass wir uns auf das Ende der Skywalker-Saga zubewegen. In der zweiten Hälfte sind nicht nur Rey und Kylo Ren im Lichtschwertduell zu sehen, sondern auch eben jene Heldin, die ein ganz besonderes Lichtschwert schwingt.

Was dies zu bedeuten hat, erfahren wir spätestens am 19. Dezember dieses Jahres, wenn „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ in den deutschen Kinos anläuft.