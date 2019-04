Star Wars - The Clone Wars Staffel 7: Die wichtigsten Infos von der Star Wars Celebration mitsamt Trailer 2

Die Fans haben es sich gewünscht und Disney macht es möglich. „Star Wars: The Clone Wars Staffel 7“ wird kommen und auf Disney Plus gezeigt. Während der aktuellen Star Wars Celebration 2019 gab es diverse Einblicke in die neue Staffel und einen zweiten offiziellen Teaser-Trailer zu sehen.

Auf der diesjährigen Star Wars Celebration wurden alle größeren Titel aus dem Franchise bedient. So fand unter anderem ein Panel für Star Wars: The Clone Wars statt. Die Serie wird eine neue Staffel erhalten, zu der die Produzenten einige Details verraten haben. Diese News könnte potenzielle Spoiler enthalten, also gibt es an dieser Stelle eine obligatorische Spoiler-Warnung.

Neues zu Star Wars: The Clone Wars Staffel 7

Dave Filoni, Supervising-Director, hat sich auf dem Panel unter anderem mit der Schauspielerin Ashley Eckstein (Ahsoka Tano), Dee Bradley Baker (Rex und andere Klontruppen) und Sam Witwer (Darth Maul) unterhalten.

Allem voran sprachen sie über ein episches Lichtschwertduell, das zwischen Ahsoka und Darth Maul stattfinden wird. Um dies zu verwirklichen, hat der Schauspieler Ray Park sogar dabei geholfen, diesen Kampf so real wie nur irgend möglich wirken zu lassen. Filoni meint dazu:

„Das hier ist eines der besten (Duelle), wenn nicht sogar das beste Duell, das wir je gemacht haben."

Davon ab trifft Ahsoka auf dem berüchtigten Level 1313 auf Coruscant auf zwei neue Charaktere, Trace und Rafa Martez. Sie sollen eine ganz eigene Perspektive auf die Klonkriege haben. Eckstein gibt zu verstehen:

„Diese Geschichten haben all meine Erwartungen übertroffen.“

Hier wird bereits einiges klar: Padawan Ahsoka verfolgt nach dem Verschwinden in der 6. Staffel einen neuen, unbekannten Weg. Doch noch sei sie eher ein Teenager und noch keine weise Anführerin. Alles bewege sich laut Filoni auf die Ahsoka zu, die wir aus Star Wars Rebels kennen.

Plot um Mandalore und Maul-Makeover

Viele Story-Details stammen von Filoni und George Lucas. Deshalb erklärt Filoni, er wollte die DNA der Klonkriege stets authentisch am Leben erhalten, der Lucas als großen Mentor während all der Zeit betrachtet hat. Der Arc „The Siege of Mandalore“ sei deshalb eine Herausforderung gewesen. Die Größe sei massiv, aber er wäre glücklich mit dem Erreichten.

Zudem erhalte Darth Maul ein visuelles Makeover, das an das Auftreten in Solo: A Star Wars Story heranreichen würden. Der Sprecher von Darth Maul, Sam Witwer, sei ebenfalls aufgeregt in Hinsicht auf „The Siege of Mandalore“. Er meint:

„Das ist mein liebster Teil, den wir je mit dem Charakter gemacht haben und Dave schrieb ihn sehr persönlich. [...] Was ich wirklich interessant fand an diesem Arc. Er versucht (für eine Sekunde) seinen Weg zu überdenken. Er versucht etwas Verschiedenes, das er nie versucht hatte.“

Ein Release-Datum für „Star Wars: The Clone Wars Staffel 7“ gibt es noch nicht. Am Ende des Panels gab es jedoch einen zweiten offiziellen Teaser-Trailer, den ihr euch hier ansehen könnt: