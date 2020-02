PlayStation Plus - Welche Spiele erscheinen 2020 für PS Plus-Abonnenten? Unser Ticker verrät es

Im gesamten Jahr 2020 dürfen sich PS Plus-Abonnenten jeden Monat über Gratis-Spiele freuen. Von Januar bis Dezember erhaltet ihr monatlich ausgewählte Spiele für eure PS4-Konsole. Was ihr wissen müsst, welche Games es geben wird und was ihr sonst noch mit PlayStation Plus bekommt, verraten wir euch in unserem News-Ticker.