PS Plus im April 2020: Das sind die kostenlosen Spiele!

Sony hat soeben bekannt gegeben, welche Spiele im April 2020 im Angebot von PlayStation Plus aufgenommen werden. Wir verraten euch alles, was ihr zu den neuen Games wissen müsst, die euch im kommenden Monat bei PS Plus erwarten. Nach einmaliger Aktivierung und bestehendem Abo werden die beiden Spiele dauerhaft in der Bibliothek eurer PlayStation 4 aufgenommen.

Die neu angekündigten Spiele werden ab dem 7. April 2020 zum kostenlosen Download bereitstehen, wenn ihr über ein PS Plus-Abonnement verfügt. Ab dann könnt ihr die Spiele herunterladen und auf eurer PS4 installieren. Falls ihr die März-Games noch nicht im Besitz habt, dann solltet ihr sie bis dahin noch schnell aktivieren.

Aber welche neuen Gratis-Spiele sind in PlayStation Plus im April 2020 enthalten? Nun ja, offenbar bestätigt sich der zuvor erfolgte Leak, denn die beiden versehentlich veröffentlichten Games sind tatsächlich die kostenlosen Spiele des Monats.

PS Plus April 2020: Das sind die neuen Games!

Die folgenden PS Plus-Spiele im Wert von 64,78 Euro gibt es im April 2020 mit einer Mitgliedschaft bei PlayStation Plus:

Was ist Uncharted 4: A Thief’s End?

In dem Action-Abenteuer Uncharted 4: A Thief’s End von Entwickler Naughty Dog schlüpft ihr zum vierten Mal in die Rolle von Schatzsucher Nathan Drake. Eigentlich wollte sich der Nachfahre von Sir Francis Drake mit seiner Frau Elena zur wohlverdienten, aber langweiligen Ruhe setzen, sein lange verschollener Bruder Sam animiert ihn jedoch zu einer weiteren aufregenden Reise. Die Fortsetzung der Uncharted: The Nathan Drake Collection, die bereits im Januar 2020 kostenlos über PlayStation Plus zur Verfügung stand, kann hiermit nun zu einem würdevollen Ende gebracht werden.

Was ist DIRT Rally 2.0?

DiRT Rally 2.0 ist ein Rennspiel von Codemasters, bei dem ihr in mehr als 50 leistungsstarken Geländewagen auf bekannten Rennstrecken der FIA World Rallycross Championship um den Sieg fahrt. Durch die Mischung aus Arcade und Simulation erhaltet ihr eine immersive Erfahrung und ein authentisches Erlebnis, ohne auf den Spaß am Fahren verzichten zu müssen. Ihr könnt eure Vehikel außerdem weiter individualisieren und damit wahlweise die Singleplayer-Kampagne bestreiten oder online gegen andere Spieler antreten.

Nicht mehr lange: PS Plus-Spiele vom März!

Bis zum 6. April 2020 könnt ihr noch die folgenden Games eurer PlayStation-Bibliothek hinzufügen: