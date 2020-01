PlayStation Plus - Die neuen PS4-Spiele im Januar 2020 sind bekannt

Sony hat bereits jetzt bekannt gegeben, welche neuen Gratis-Games uns im Januar 2020 bei PlayStation Plus erwarten. Diesmal erwarten uns jedoch nicht nur zwei Spiele, sondern ingesamt vier PS Plus-Titel auf einmal!

Sony hat jetzt bekannt gegeben, welche Spiele uns bei PlayStation Plus zum Jahresbeginn erwarten werden. Die Games für Januar 2020 beschränken sich diesmal nicht nur auf zwei Spiele für die PlayStation 4, sondern werden auf ganze vier Titel erweitert, die euch den Start in das neue Jahrzehnt versüßen!

Die heute angekündigten Spiele werden ab dem 7. Januar 2020 zum kostenlosen Download bereitstehen. Ab dann werdet ihr auch erst in der Lage sein, sämtliche Spiele herunterzuladen und diese auf eurer PS4-Konsole abzuspielen. Bis zum nächsten Dienstag könnt ihr zudem noch die aktuellen PS Plus-Titel installieren.

PlayStation Plus Januar 2020: Das sind die neuen Games!

Die folgenden PS Plus-Spiele gibt es im Januar 2020 mit einer Mitgliedschaft bei PS Plus!

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Mit der „The Nathan Drake Collection“ findet diesmal eine Zusammenstellung mehrerer „Uncharted“-Spiele in das PS Plus-Angebot. Darin enthalten sind die folgenden drei Titel:

Uncharted: Drakes Schicksal

Uncharted 2: Among Thieves

Uncharted 3: Drake's Deception

Damit könnt ihr euch die ersten drei Teile von „Uncharted“ direkt nacheinander zu Gemüte führen und die Geschichte rund um Schatzsucher Nathan Drake erleben, die von Erfolgsentwickler Naughty Dog erstmalig 2007 gestartet wurde. In dem Action-Adventure bewegt ihr euch in Third-Person-Sicht schießend, kletternd und rennend durch epische Szenarien, stets auf der Suche nach einem geheimnisvollen Schatz. Man könnte sagen: Lara Croft mit einem männlichen Protagonisten. 2016 wurde die Trilogie durch Uncharted 4: A Thief’s End ergänzt, der die Geschichte mehr oder weniger zu Ende erzählt.

Goat Simulator

Mit dem „Goat Simulator“ findet das zweite, oder streng genommen vierte, kostenlose Spiel in das PS Plus-Angebot vom Januar 2020. Und der Name ist hierbei Programm, denn ihr steuert in einer offenen Spielwelt eine Ziege in Third-Person-Perspektive. Allerdings ist der Simulator-typische Realismus hierbei eher zweitrangig, vielmehr geht es darum mit der Ziege möglichst viel Unfug anzustellen, der mit der Ragdoll-Engine hervorragend umgesetzt werden kann. Dabei gibt es auch einige Easter-Eggs und Secrets zu entdecken, die von experimentierfreudigen Spielern im Einzel- oder Mehrspielermodus oder sogar im Splitscreen gefunden werden können.

Bis zum 6. Januar 2020 könnt ihr noch die folgenden Games eurer PlayStation-Bibliothek hinzufügen:

