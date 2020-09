PlayStation Plus im September 2020 bekannt

bekannt Beat ’em up & Battle Royale für PS4

für PS4 Neuen Gratis-Games ab sofort verfügbar

Update vom 1. September: Ab heute stehen die beiden Spiele zum Download bereit. Aktiviert dafür einfach eure PS4 und besucht die Produktseiten der neuen Gratis-Games. Alternativ könnt ihr sie auch im PS Store via Internetbrowser aktivieren. Wir wünschen viel Spaß mit Street Fighter V und PUBG!

Originalmeldung vom 26. August: Welche Gratis-Games bekommen PS Plus-Abonnenten im September 2020 für ihre PlayStation 4 serviert? Genau diese Frage hat Sony am heutigen Mittwoch beantwortet und somit die neuen Spiele für PlayStation Plus offiziell enthüllt.

Hinweis: Aktuell ist die 12-monatige PS Plus-Mitgliedschaft für Neukunden um 25 Prozent reduziert. Bis zum 31. August ist die Jahresmitgliedschaft für 44,99 Euro im PS Store erhältlich.

September 2020: Die neuen PS Plus-Spiele

PS Plus-Mitglieder können ab dem 1. September 2020 das Beat ’em up „Street Fighter V“ und den Battle-Royale-Shooter „Playerunknow’s Battlegrounds“ kostenlos im PlayStation Store herunterladen. Bis dahin besteht zudem noch die Möglichkeit, die August Spiele Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered und „Fall Guys: Ultimate Knockout“ einzulösen.

Wer jetzt die 14-tägige Probemitgliedschaft abschließt, hat die Möglichkeit, sowohl die August- als auch die September-Spiele der eigenen Spiele-Bibliothek auf seiner PS4 hinzuzufügen.

Die folgenden Spiele gibt es im kommenden September mit einer Mitgliedschaft bei PlayStation Plus:

Playerunknow’s Battlegrounds

Genre: Shooter

Shooter Release: 2018

2018 Entwickler: PUBG Corporation, KRAFTON

PUBG Corporation, KRAFTON Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro bzw. 34.90 CHF

„PlayerUnknown’s Battlegrounds“ (PUBG) ist ein Online-Multiplayer-Action-Shooter, bei dem 100 Spieler gegeneinander antreten und darum kämpfen, der letzte Überlebende zu sein. Nach dem Fallschirmsprung über einer der verschiedenen Inseln kommt es auf die richtige Ausrüstung und Taktik an, um die Gegner zu überlisten und siegreich aus einem aufregenden Spiel voller Überraschungen und adrenalingeladener Momente hervorzugehen. Pro Match besteht nur eine Chance auf den Sieg und das legendäre Chicken Dinner.

© PUBG Corporation

Street Fighter V

Genre: Kampf, Arcade, Action

Kampf, Arcade, Action Release: 2018

2018 Entwickler: Capcom, Dimps

Capcom, Dimps Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro bzw. 22.90 CHF

„Street Fighter V“ bietet intensive Duelle mit 16 Kultcharakteren, die mit jeweils eigenen Hintergrundgeschichten und einzigartigen Trainingsherausforderungen zur Auswahl stehen. Weitere Spieloptionen bieten die Online- und Offline-Spiele. In Rang-Matches kann Fight Money erspielt werden, bei Freundschaftsmatches steht der pure Spaß im Vordergrund und in der Kampflounge können Freunde eingeladen werden.

Diese Version von Street Fighter V hat den Titelbildschirm der „Arcade Edition“ und beinhaltet die Modi Arcade, Teamkampf und den Online-Modus Zusatzkampf, in dem es Belohnungen, XP und Fight Money zu verdienen gibt. Mittels Fight Money können weitere Charaktere, Stages und mehr erworben werden.

© Capcom, Dimps

PlayStation Plus Rewards

Zudem stehen PlayStation Plus-Mitgliedern im Rahmen der PlayStation Plus Rewards wieder einige attraktive Sonderangebote bei Handelspartner bereit: