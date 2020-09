Im gesamten Jahr 2020 dürft ihr euch als PS Plus-Abonnent jeden Monat über Gratis-Spiele freuen. Von Januar bis Dezember erhaltet ihr monatlich ausgewählte Spiele für eure PS4-Konsole. Was ihr wissen müsst, welche Games es geben wird und was ihr sonst noch mit PlayStation Plus erhaltet, verraten wir euch in diesem Beitrag.

PS Plus-Spiele im Jahr 2020

Januar

Alle Informationen zum Januar-Lineup erfahrt ihr hier.

Uncharted: The Nathan Drake Collection Uncharted: Drakes Schicksal Uncharted 2: Among Thieves Uncharted 3: Drake’s Deception

Goat Simulator

Februar

Alles zum neuen Februar-Lineup erfahrt ihr hier.

März

Alles zum neuen März-Lineup erfahrt ihr hier.

April

Alles zum neuen April-Lineup erfahrt ihr hier.

Mai

Alles zum neuen Mai-Lineup erfahrt ihr hier.

Juni

Alles zum neuen Juni-Lineup erfahrt ihr hier.

Juli

Alles zum neuen Juli-Lineup erfahrt ihr hier.

August

Alles zum neuen August-Lineup erfahrt ihr hier.

September

Alles zum neuen September-Lineup erfahrt ihr hier.

Oktober

Die neuen Spiele werden am 30. September 2020 von Sony bekannt gegeben.

PS4-Spiel 1

PS4-Spiel 2

November

Die neuen Spiele werden am 28. Oktober 2020 von Sony bekannt gegeben.

PS4-Spiel 1

PS4-Spiel 2

Dezember

Die neuen Spiele werden am 25. November 2020 von Sony bekannt gegeben.

PS4-Spiel 1

PS4-Spiel 2

Was ist PlayStation Plus?

Wer auf der PlayStation 4 wirklich alles erleben möchte, ist zu einer Mitgliedschaft bei PS Plus gezwungen. Viele Dienste stehen schließlich nur mit einem laufenden Abonnement zur Verfügung. PlayStation Plus kostet knapp 60 Euro im Jahr. Hier ist unsere Kurzbeschreibung:

„Wer Mitglied bei PlayStation Plus ist, darf sich über einige tolle Vorteile freuen, die vor allem euer Multiplayer-Erlebnis betreffen. Der Zugang zu allen Online-Games ist nämlich nur mit einer laufenden Mitgliedschaft möglich, ohne könnt ihr euch nicht auf offiziellen Servern mit euren Freunden und Gegnern messen. Zusätzlich dürft ihr euch über einen Cloud-Speicher freuen, der unter anderem eure Spielstände jederzeit absichert und vor Verlust schützt. Des Weiteren gibt es im PlayStation Store exklusive Angebote für alle Mitglieder und obendrein die bereits erwähnten Gratis-Spiele. Aber Achtung: Die kostenlosen Spiele gibt es bald nur noch für PS4, nicht für PS3 und PS Vita.“