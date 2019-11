Diablo 4 - Umfangreiches Gameplay-Video zeigt Barbar-Klasse in vollem Einsatz

Wenn ihr es kaum abwarten könnt, dass das neue Hack-'n'-Slay-Abenteuer aus der Diablo-Reihe erscheint, solltet ihr euch die Wartezeit mit dem neuen Barbar-Gameplay verkürzen, das fast eine halbe Stunde geht.

Bereits im ersten Gameplay-Trailer von Blizzard zu Diablo 4 haben wir den Barbaren in Action erlebt, doch nun gibt es einen tieferen Einblick in die Heldenklasse. Satte 24 Minuten Gameplay (via Game Informer) zeigen in einem neuen Video den Barbaren von seiner tödlichsten Seite.

Obgleich es noch kein Release-Date zu „Diablo IV“ gibt, machten die Fans aus der Diablo-Community Luftsprünge, als das Sequel auf der diesjährigen BlizzCon angekündigt wurde.

Neben einen vollwertigen Cinematic-Trailer, der die Spieler in die geschichtlichen Ereignisse einführt, gab es einen Gameplay-Trailer zu sehen, der die ersten drei Klassen (Barbar, Druide, Zauberin) aufgezeigt hat.

Bei dem neuen Video, das sich auf den Barbaren konzentriert, soll es sich noch um einen sehr frühen Build handeln. Und wann das Spiel veröffentlicht wird, steht bislang noch in den Sternen von Sanktuario.

Aber wir halten euch auf dem Laufenden, wenn sich an der Diablo-Front etwas tut.

