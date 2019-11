Diablo 4 - Rückkehr zu den düsteren Wurzeln: Neuer Teil offiziell angekündigt

„Diablo IV“ wurde von Blizzard heute offiziell angekündigt. Zwei erste Trailer zeigen, dass der Nachfolger wieder düsterer wird und die Spielwelt diesmal offen gestaltet ist.

Blizzard hat auf der eigenen Blizzcon-Messe den neuesten „Diablo“-Teil offiziell angekündigt. Diablo IV geht dabei zu den düsteren Wurzeln vergangener Ableger zurück und setzt mehr auf Horror-Atmosphäre anstelle bunter Grafiken.

Diablo 4 Blizzard leakt neuen Teil vermeintlich selbst

Diablo IV kehrt zu den düsteren Wurzeln zurück

Die Ankündigung von „Diablo IV“ wurde von zwei Trailern begleitet, die uns einen ersten Blick auf das kommende Hack & Slay bieten. Die gezeigten Render-Szenen im ersten Trailer zeigen die düstere Handschrift der Entwickler. An Blut wird ebenfalls nicht gespart.

Offene Spielwelt

Der Gameplay-Trailer offenbart dagegen, dass sich spielerisch nicht allzu viel ändert. Weiterhin erwartet uns eine isometrische Perspektive. Neu ist allerdings, dass die Spielwelt offen gestaltet wurde. Ihr könnt in den virtuellen Weiten verschiedene Dörfer und zufallsgenerierte Dungeons erkunden und dabei gegen Gestalten aus der Hölle sowie andere Spielern kämpfen. Duelle gegen andere Spieler sind dabei in der offenen Welt möglich und nicht bloß in PvP-Zonen. Es sei denn, ihr verbündet euch lieber oder wollt Handel miteinander führen – das liegt bei euch.

Die Spielwelt müsst ihr dabei nicht immer zu Fuß bereisen. So könnt ihr zum Beispiel auf Pferden reiten. Des Weiteren bestätigte Blizzard Talent- und Fertigkeitsbäume und Runenmechaniken sowie die Klassen Barbar, Zauberin und Druide.

Release-Termin noch nicht bekannt

Ein Erscheinungsdatum verriet Blizzard bislang noch nicht. Es soll aber für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Da im Herbst 2020 bereits die nächste Konsolengeneration kommt, erscheint „Diablo IV“ höchstwahrscheinlich noch vorher. Besucher der Blizzcon können bereits eine erste Demo anzocken.