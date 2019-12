Call of Duty: Modern Warfare - Neuerungen für den Feuergefecht-Modus angekündigt

Laut Joe Cecot, Co-Design Director des Multiplayer von „Call of Duty: Modern Warfare“, ist der Feuergefecht-Modus noch lange nicht am Ende angekommen und in Zukunft seien zudem weitere Varianten geplant.

Mit Season One, ab dem 3. Dezember um 19 Uhr, bekommen Fans von Call of Duty: Modern Warfare bald eine Vielzahl von freiem Content geliefert. Nebenbei arbeitet Entwickler Infinity Ward stets an der Verbesserung des Spiels und veröffentlichte in jüngster Vergangenheit immer wieder und in regelmäßigen Abständen kleine sowie große Updates.

Erst kürzlich durften wir uns über einen neuen Turniermodus für die Feuergefechte freuen, die bisher auf 2v2 limitiert sind. Dies könnte sich nun bald ändern, wie Joe Cecot auf eine Anfrage aus der Community bestätigte.

Call of Duty: Modern Warfare Tödlicher Spawn-Bug lässt Spieler vom Himmel regnen

Kommt 3v3 für Feuergefecht?

Joe Cecot ist bekannt dafür, die Fragen und Anregungen aus der Community ernst zu nehmen und diese in regelmäßigen Abständen zu beantworten – jedenfalls abseits des Dauerbombardements bezüglich Skillbased Matchmaking (SBMM).

Ein CoD-Fan lobte an Cecot gewandt den Modus Feuergefecht als „sehr spaßig“ und band direkt in zweifacher Ausfertigung die Frage und Bitte nach einer Spielererweiterung auf 3v3 mit ein:

@JoeCecot are you planning on adding 3v3 gunfight? Gunfight is so much fun 😁 Please add a 3v3 gunfight mode 🙏 — |\/|\/\/ Bassam Kotob |\/|\/\/ (@Kotob2015) November 30, 2019

Während in privaten Matches der selbige Modus ohne Probleme mit diversen Spieleranzahlen möglich ist, so ist der Multiplayer auf maximal als auch minimal 2v2 ausgelegt.

Dass sich dies in Zukunft mit einem Patch oder Update ändern könnte, lässt die Antwort von Joe Cecot auf den Tweet von Bassam Kotob durchblicken:

At some point, also 1v1! — Joe Cecot (@JoeCecot) November 30, 2019

Dementsprechend dürfen wir uns in naher Zukunft auf eine Ehöhung der Spieleranzahl im Feuergefecht-Modus einstellen. Als kleinen Zusatz scheint auch eine Variante des Mann-gegen-Mann – also 1v1 – in Plannung zu sein.

Call of Duty: Modern Warfare Skillbased Matchmaking (SBMM) endlich enttarnt?