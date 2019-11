Call of Duty: Modern Warfare - Kämpft euch im neuen 2v2-Tournament ganz an die Spitze

Schnappt euch euren besten Freund und übt fleißig 2v2, denn „Call of Duty: Modern Warfare“ wird nun noch kompetitiver.

Nachdem Senior Communication Manager Ashton Williams für die etwas überschwängliche Ankündigung des recht ernüchternden Updates 1.09 viel Kritik einstecken musste, durfte sie der Community nun mit einer Überraschung für Call of Duty: Modern Warfare den Tag versüßen.

Neuer Tournament-Modus

Wie aus heiterem Himmel veröffentlichte Williams auf ihrem Twitter-Account die Rückkehr eines in der Alpha bereits beliebten Tournament-Modus für 2v2-Kämpfe:

Our 2v2 Gunfight Tournament Beta just went live in #ModernWarfare! https://t.co/XtRDmMYpAd — Ashton Williams (@ashtonisVULCAN) November 25, 2019

Gemeinsam mit einem Freund oder auch Fremden könnt ihr euch nun an die Spitze eines 2v2-Turniers kämpfen, welches sich aus 32 Spielern, 16 Mannschaften und 8 Runden zusammensetzt. Im Sinne des KO-Systems wird das verlierende Team mit dem sofortigen Ausscheiden bestraft.

Viel Skill und eine funktionierende Kommunikation vorausgesetzt, sahnt ihr mit etwas Glück den ersten Platz ab. Ist euch die Ehre des „Best of the Best“ nicht genug, so warten zusätzlich spezielle kosmetische Anpassungen auf den Sieger.

Während ihr auf euren nächsten Gegner wartet, könnt ihr im Turniermenü alle nötigen Informationen einsehen: