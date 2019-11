Call of Duty: Modern Warfare - Groß angekündigtes Update 1.09 ist endlich da und enttäuscht Community

Seit seinem Release am 25. Oktober folgt mit dem Update 1.09 nun die siebte Nachbesserung für Call of Duty: Modern Warfare. Nach der wochenlangen und breitangelegten Ankündigungswelle des „big update“ spekulierte die Community über die Einführung bereits geleakter Waffen, Maps oder Operatoren. Einige wenige träumten sogar von einer „Nacht-und-Nebel“-Veröffentlichung des möglichen Battle-Royal-Modus. Mit der Veröffentlichung des Updates wurde jedoch eines sehr schnell klar: Big war nur die File Size.

Es folgt eine Auflistung der Änderungen sowie eine Begründung, weshalb die Community immer noch unzufrieden ist.

Mit einer stattlichen Größe von 12 GB für Konsole und 20GB für PC erwarteten die Fans einige Neuigkeiten für „Call of Duty: Modern Warfare“. Im Großen und Ganzen stellt Version 1.09 jedoch einen riesigen Bug Fix für allerlei Probleme dar – besonders bei den PC-Versionen. Die genauen Details könnt ihr den angehängten Patchnotes weiter unten entnehmen.

Hier die wichtigsten Infos vorweg:

Für die kooperativen Artgenossen der Community birgt die Erweiterung um drei neue Missionen durchaus Vergnügen, doch wird der Mehrspieler-Part etwas stiefmütterlich behandelt. Immerhin kehrt mit dem Waffenspiel einer der beliebtesten und spaßigsten Modi der vergangenen „Call of Duty“-Teile zurück. Hier müssen sich die Spieler durch eine Reihe von zufälligen Waffen an die Spitze schießen, um die Spitze mit 18 Kills zu erreichen. Die Krux: Der letzte Punkt muss mit dem Messer gelingen.

Wer alle weiteren Informationen durchforsten möchte, dem sei hier nun geholfen:

Wie bereits bekannt, ist die Community von „Call of Duty: Modern Warfare“ sehr leidenschaftlich im Flame-Geschäft engagiert. Dieses Mal scheint der Fehler jedoch an der zuvor aufgebauschten Erwartung seitens der Entwickler und Publisher zu liegen. Wer erwartet nach solch einem Tweet nicht den Messias der Updates?

Finalizing notes for “the big update” you all keep asking about. ☺️ Notes are a little over two pages long. Lots of good stuff in here.