Call of Duty: Modern Warfare - 13 neue Operatoren geleakt, darunter Ghost und Lynch

„Call of Duty: Modern Warfare“ soll schon bald Post-Launch-Content erhalten. Doch noch bevor es im nächsten Monat losgeht, haben Dataminer einige Einträge aus den Spieldaten gefischt. Allem Anschein nach warten unzählige neue Operatoren auf die Spieler.

Call of Duty: Modern Warfare ist bereits für PC, PS4 und Xbox One erhältlich und das Spiel verkauft sich wie geschnitten Brot. So ist es nicht fern, dass Activision und Infinity Ward den Action-Shooter fortan mit neuen Inhalten versorgen werden.

Call of Duty: Modern Warfare Spieler landet den wohl glücklichsten Messer-Kill aller Zeiten

Neue Operatoren für CoD:MW

Sie haben bereits über die Post-Launch-Inhalte gesprochen. Die erste Season des Spiels beginnt im Dezember und damit wird auch der erste Battle Pass Einzug ins Spiel halten.

Zu den Neuerungen in der Zukunft zählen unter anderem wohl auch neue Operatoren, wie jüngst enthüllt wurde. Obgleich die Entwickler noch nicht bestätigt haben, wie viele neue Operatoren ins Spiel integriert werden, gibt es jetzt ein Datenleck, das auf 13 neue Kampfeinheiten schließen lässt.

Zu den neuen Operatoren sollen unter anderem Ghost und Lynch zählen. Hier seht ihr weitere Einträge, die entdeckt wurden:

Iskra (Allegiance / Chimera)

Kilgore (Allegiance / Spetsnaz)

Nebo (Allegiance / Jackals)

Stohli (Allegiance / Spetsnaz)

Trigg (Allegiance / Spetsnaz)

Yandi (Allegiance / Jackals)

Farah (Coalition / Warcom)

Ghost (Coalition / Warcom)

Hooper (Coalition / Demon Dogs)

Kato (Coalition / SAS)

Lynch (Coalition / Demon Dogs)

Quin (Coalition / SAS)

Zedra (Coalition / Warcom)

© Activision/Reddit - Call of Duty

Wie immer muss das nicht bedeuten, dass sie wirklich alle als Operatoren erscheinen. Es kann sich ebenso um Überbleibsel handeln, verworfene Operatoren. Doch im Normalfall sind solche Einträge recht aussagekräftig und wir dürfen gespannt sein, welche kosmetischen Items noch so alle auf die Spieler warten.

Währenddessen wurde die todbringende Schrotflinte generft, die sich als Albtraum eines jeden CoD-Spielers entpuppt hat:

Call of Duty: Modern Warfare Das nächste Update verändert die Waffen-Balance und das Spawn-System