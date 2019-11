Call of Duty: Modern Warfare - Leak zeigt neue Waffen

„Call of Duty: Modern Warfare“ bleibt undicht! Ein bekannter Dataminer hält sein Versprechen und veröffentlicht Bildmaterial von noch geplanten Waffen.

Die Dataminer haben ihren Spaß mit Call of Duty: Modern Warfare und beliefern die Community schneller mit heißen Gerüchten als ein Lieferservice mit fettigen Pizzen. Neben dem erst kürzlich aufgedeckten Battle-Royal-Modus, neuen Maps und einer Fülle an noch geplanter Operatoren stellt dies nun das jüngste Leck in der Dichtung des beliebten Shooters dar.

Call of Duty: Modern Warfare Dataminer entdeckt Battle-Royal-Modus für 200 Spieler

Versprochen ist Versprochen: Das sind die neuen Waffen

Bei seinem letzten Leak von „Call of Duty: Modern Warfare“ behauptete der bekannte Dataminer Mr JaRni, vier neue Waffen gefunden zu haben. Dort stellte er bereits zwei der vier Schießeisen mit Bildmaterial vor und versprach zu einem späteren Zeitpunkt die restlichen Informationen nachzuliefern – und das tat er auch! Da Entwickler Infinity Ward sowie Publisher Activision immer wieder Tweets löschen lassen, ist der originale Nachtrag nun nicht mehr aufrufbar.

Auf Reddit veröffentlichten zwei ausgefuchste User das verloren geglaubte Material jedoch und ermöglichen uns einen Blick auf das Sturmgewehr TAR21 sowie das deutsche LMG MG36: