Call of Duty: Modern Warfare - Geleakte Bilder: Erwarten uns bald 10 neue Maps im Spiel?

TheGamingRevolution vermutet, dass die in seinem Video gezeigten neuen Karten schon bald als kostenloser DLC für „Call of Duty: Modern Warfare“ erscheinen werden. Zu sehen sind unter anderem Maps, die relativ offen gehalten sind und somit den viel kritisierten Campern entgegenwirken könnten, die derzeit als Hauptnegativpunkt genannt werden, sobald es um den neuen Shooter aus dem Haus Infinity Ward geht.

Für alle, die sich schon selbst ins Kriegsgetümmel gestürzt haben, könnten nun gute Nachrichten ins Haus stehen, sollte sich ein aktueller Leak als wahr herausstellen. Denn YouTuber TheGamingRevolution hat auf seinem Kanal ein Video veröffentlicht, in dem er zehn neue DLC-Maps für „Call of Duty: Modern Warfare“ vorstellt – und es wäre nicht das erste Mal, das er mit derartigen Informationen richtigliegt.

Call of Duty: Modern Warfare hat einen grandiosen Start hingelegt und überzeugt bereits zahlreiche Spieler von seinem Können. Wir haben uns das Spiel ebenso angesehen und klären euch über den facettenreichen Shooter in unserem Test auf:

Könnten demnächst neue Maps ihren Weg in „Call of Duty: Modern Warfare“ finden? Einige kürzlich geleakte Bilder lassen auf einen möglichen Tapetenwechsel hoffen.

Call of Duty: Modern Warfare - Was passiert, wenn ihr in der amerikanischen Botschaft die Tür öffnet?