Call of Duty: Modern Warfare - Vier neue Waffen geleaked

Call of Duty: Modern Warfare stellt einen der erfolgreichsten Starts des beliebten Franchises dar und erfreut sich, trotz noch bestehender Kinderkrankheiten, großer Beliebtheit unter den Fans. Immer wieder sorgen sogenannte Data-Miner für sehnsüchtiges Staunen, wenn sie neue Leaks ans Tageslicht bringen.

In der Vergangenheit berichteten wir bereits von in den Daten versteckten Operatoren, Maps sowie Spielmodi. Nun scheinen vier neue Waffen enthüllt worden zu sein.

Call of Duty: Modern Warfare 13 neue Operatoren geleakt, darunter Ghost und Lynch

Während die später benannten Waffen noch nicht mit Bildmaterial belegt sind, konnten wir dank des Data-Miners „Mr JaRni“ bereits einen Blick auf den Crossbow sowie die unter Fans der Reihe beliebte Vector SMG werfen. Auf Twitter veröffentlichte er als Beweis zwei Videos, in welchen man die Waffen in Aktion sehen konnte. Aufgrund einer Beschwerde seitens Infinity Ward mussten die Bewegtbilder jedoch wieder aus dem Netz entfernt werden – dies untermauert jedoch die zukünftige Einführung beider Waffen.

Hier könnt ihr euch einen noch nicht entfernten Zusammenschnitt der beiden Waffen anschauen:

Auch wenn sich noch keine Beweise für die nächste Behauptung finden lassen, so verspricht Mr JaRni weiterhin, dass er noch zwei neue Waffen in den Daten gefunden habe: die TAR-21 sowie ein nagelneues LMG.

Er möchte noch heute oder morgen ein Video mit Bildmaterial veröffentlichen:

If I get time I’ll record a vid of the tar21 and the lmg bit might be uploaded today or tommrow