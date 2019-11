Call of Duty: Modern Warfare - Spieler leiden nach Updates unter zeitintensiver Shader-Installation

Das „Call of Duty”-Franchise ist bekannt für seine Startschwierigkeiten und Probleme beim PC-Port. So leidet auch „Modern Warfare” noch an diversen Kinderkrankheiten, die zwar nachträglich durch Updates ausgebessert werden, allerdings jedes Mal eine zeitintensive Neuinstallation der Shader auf dem PC verlangen. Ein nerviger Bug macht das Ganze sogar noch schlimmer.

Die PC-Community von Call of Duty: Modern Warfare ist aufgebracht. Jedes neue Update benötigt eine erneute Installation der Shader. Diese frisst im Durchschnitt nochmals rund fünf bis zehn Minuten zusätzliche Zeit – je Spielkategorie! Dementsprechend warten PC-Spieler oft 15 bis 30 Minuten länger vor dem Bildschirm, bevor sie die Waffen durchladen dürfen.

Call of Duty: Modern Warfare Update 1.08 schraubt weiter an Waffen-Balance sowie Spawn- und Flaggenpunkten auf Piccadilly

Das sagt die PC-Community

Viele PC-Spieler sind wegen der zusätzlichen Wartezeiten genervt und berichten sogar von willkürlichen Shader-Installationen unabhängig von neuen Spiel-Updates. Anscheinend löst die Neuerung des Grafikkartentreibers ebenfalls den Prozess aus, da der Shader-Cache neu geladen werden muss.

Mieser Bug sorgt für ständige Neuinstallation

Ein noch viel größeres Problem stellt ein Bug dar, der nicht nur bei Updates eine Neuinstallation der Shader fordert, sondern sogar bei jedem einzelnen Start von „Call of Duty: Modern Warfare”. Das Activision- sowie Reddit-Forum ist voll von solchen Posts und es scheint bisher keine Lösung gefunden worden zu sein.

Nicht die Installation abbrechen

Wird die nervige Shader-Installation aus Zeitgründen mal abgebrochen, so können solche schönen Grafik-Fehler ihren Weg in „Call of Duty: Modern Warfare” finden, die sich lediglich durch eine Neuinstallation beheben lassen: