Call of Duty: Modern Warfare - Update 1.08 schraubt weiter an Waffen-Balance sowie Spawn- und Flaggenpunkten auf Piccadilly

Infinity Ward schraubt weiter an „Call of Duty: Modern Warfare" und veröffentlicht Update 1.08. Dieses beschäftigt sich in erste Linie mit allgemeinen Bug-Fixes, führt aber auch Nachbesserungen beim Waffen-Balancing, den Schrittgeräuschen und den Spawn-Punkten sowie Flaggenpunkten auf der Map Piccadilly ein. Das Update steht bereits zum Donwload bereit.

Wie bereits in unserer letzten News angekündigt, bekommt Call of Duty: Modern Warfare mit der neusten Version 1.08 einen Haufen neuer Optimierungen. Nachbesserungen bei der 725 Schrotflinte und der FN FAL sowie den Schrittgeräuschen waren bereits bekannt, jedoch bietet das Update noch weitere wichtige Änderungen.

Allgemeine Bugfixes und Änderungen

Die Entwickler sorgen auf allen Plattformen für weitere Stabilität im Hintergrund und weniger Abstürze und Freezes in „Call of Duty: Modern Warfare”. Des Weiteren wird ein gern ausgenutzter Bug entfernt, welcher bei Riot-Shield-Spielern in manchen Situationen für keinen Explosivschaden sorgte. Bei der Nutzung des Stim wird das kugelsichere Schild nun nicht mehr auf den Rücken geschnallt.

Die oft kritisierten lauten Schrittgeräuschen sind nun auch optimiert. Bei geducktem oder anvisiertem Gehen wird ab sofort der weniger laute Sound „Walk” abgespielt.

Der 725 Schrotflinte wird weiter generft

Die Schadensreichweite der meist diskutierten Schrotflinte 725 wird weiter verringert und Long-Range-Kills sollten nun weniger häufig vorkommen. Die FN FAL darf sich hingegen über einen deutlich verringerten Rückstoß und ein schnelleres Anlegen (ADS-Speed) freuen.

Bisher unbekannte Änderungen betreffen die bereits generfte M4 und die EB-14 Schrotflinte. Während das beliebte Sturmgewehr Abzüge im Headshot-Damage erhält und unter einer erhöhten Ungenauigkeit im Hüftfeuer leiden muss, wurde die EB-14 mit einer schnelleren Anlege-Geschwindigkeit (ADS-Speed) ausgestattet.

Außerdem wurde die Startmenge von Munition bei allen Waffen optimiert und an die Magazingrößen sowie den Schaden angepasst – ballerfreudige Zeitgenossen dürfen also aufatmen.

Map Piccadilly wird endlich angegangen

Eine der wohl unbeliebtesten Karten in „Call of Duty: Modern” Warfare bekommt Anpassungen für den Herrschafts- und Deathmatch-Modus. In beiden Modi wurden nun die Spawn-Punkte angepasst. Zusätzlich entschieden sich die Entwickler für ein besseres Balancing und haben den Flaggenpunkt B von dem gut einsehbaren Brunnen zu den Bussen verlegt. So soll dem Abcampen von Kills ein Riegel vorgeschoben werden.

