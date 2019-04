Apex Legends - Lustige Karte fasst die derzeitige Situation gut zusammen

Mittlerweile dürfte sich nahezu jeder auf der Karte von „Apex Legends“ zurecht gefunden haben. Knapp zwei Monate nach Release des Battle-Royale-Shooters sind die verschiedenen Locations bestens bekannt. Jetzt hat ein Reddit-Nutzer die aktuelle Situation in einer lustigen Karte zusammengefasst.

Auf der Karte der Königsschlucht hat vermutlich jeder Spieler von Apex Legends seine Favoriten. Orte, an denen er sich wohlfühlt oder den besten Loot vermutet. Ob dem auch so ist, sei erstmal dahingestellt. Eine lustige Map fasst jetzt die aktuelle Situation des Battle-Royale-Shooters perfekt zusammen.

Apex Legends Neuer Patch bufft Gibraltar und Caustic und bringt starke Balancing-Änderungen der Waffen

Das erwartet euch auf der Karte von Apex Legends

Es gibt diese Orte in „Apex Legends“, in denen man gerne landet und dann gibt es Gebiete, die man am liebsten meidet. Manche Gebiete sind sogar so unbeliebt, dass ihr sie mitunter selbst nach unzähligen Spielstunden möglicherweise noch nie zu Gesicht bekommen habt.

Und dann gibt es die Orte, an denen der Bär steppt. In der Schädelstadt beispielsweise oder bei den Brücken.

Reddit-Nutzer skaymonkey hat die Karte der Map jetzt mit Kommentaren versehen, die die aktuelle Situation von „Apex Legends“ perfekt zusammenfasst und akkurat beschreibt, wie nahezu jede Runde vonstattengeht.

Einige der Kommentare stimmen exakt mit dem überein, was ihr in den meisten Partien erleben werdet. Frei nach Sheldon Cooper aus „The Big Bang Theory“: „Das ist lustig, weil es wahr ist.“

So wird im Bunker im Sekundentakt eine Deathbox gepingt, während sich vermutlich jeder Spieler fragt, ob einen das grüne Zeug in der Wasseraufbereitung töten kann. Auch unsere liebsten Landing Spots wie die Sümpfe oder die Slum-Seen bekommen in der Karte ihr Fett weg.

Allerdings ist die Karte nicht nur witzig, sie liefert neuen Spielern auch einige nützliche Tipps für die ersten Runden. Wusstet ihr beispielsweise, dass es in der Donnerkuppel eine garantierte epische Rüstung gibt? Oder dass die Sümpfe hervorragenden Loot bieten?

Apex Legends Das sind die beliebtesten und unbeliebtesten Charaktere im Ranking

Zeitgleich wächst bei Spielern die Nachfrage nach einer neuen Karte für „Apex Legends“ oder zumindest einigen Änderungen an der aktuellen Map. Eine nächtliche Variante der Königsschlucht wurde bereits geleakt, allerdings hat sich Respawn bislang noch nicht zu möglichen Veränderungen geäußert.