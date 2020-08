Der neue Finanzreport von Sony ist da und er gibt einmal mehr ein paar spannende Einblicke in den Techkonzern. Insbesondere die PlayStation-Sparte interessiert uns hier, zu der nun ein paar aktuelle Zahlen vorliegen.

Es handelt sich hierbei um den Finanzbericht FY2020 Q1. Wir erkennen ein paar bemerkenswerte Entwicklungen bezüglich der PS4. Insgesamt gehen die Verkäufe der Konsole zurück, doch dafür boomt der digitale Software-Markt. Sony konnte durch PlayStation 5,63 Milliarden Euro Umsatz generieren.

PS Plus-Mitglieder und Software-Verkäufe

Während im letzten Quartalsbericht noch von 41,5 Millionen Mitglieder die Rede war, die den Online-Bezahldienst PS Plus abonniert hatten, sind es bis heute ganze 44,9 Millionen User.

Dieser enorme Zuwachs ist wohl auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen und darauf, dass die Menschen zu Hause geblieben sind und online an der Konsole gespielt haben. Denn unter anderem für das Online-Spielen an der PS4 ist eine aktive Mitgliedschaft bei PS Plus nötig.

Außerdem herrscht in diesem Quartal ein reges Ungleichgewicht im Vergleich der physischen und digitalen Spieleverkäufe. Die Software, die rein digital verkauft wurde, nimmt 74% der gesamten Erlöse ein, nur 26% der verkauften Games wurden in materieller Form ausgeliefert. Hier stechen insbesondere The last of Us 2 und Ghost of Tsushima hervor. Das Naughty Dog-Abenteuer ist schließlich das Spiel, das sich am schnellsten in der Geschichte verkauft hat.

PS4-Verkäufe gehen zurück

Bei den Konsolen sieht es nun recht ernüchternd aus. Am Ende der Lebensspanne haben sie nur noch 1,9 Millionen Einheiten loswerden können. Im Vorquartal waren es noch 3,2 Millionen Stück. Neben der Tatsache, dass die Next-Gen-Konsole wartet, blieb die Produktion nicht unberührt von der Corona-Krise. Laut Sony kam es an einigen Stellen zur Unterbrechung der Produktionskette in Hinsicht spezifischer Teile. Außerdem wurden zahlreiche Shops geschlossen in der Hochphase der Pandemie. Mittlerweile läuft die Produktion wieder rund und viele Läden sind wieder geöffnet. Spannend werden die Verkaufszahlen der PS4 im Fiskaljahr 2020 Q2.

Insgesamt wurden bis jetzt über 112,3 Millionen PS4-Konsolen verkauft. Das ist trotz Rückgang der Verkäufe eine beachtliche Zahl.

Ein paar Worte zur PS5

Aus dem Report geht nicht viel zur kommenden Konsole hervor, außer der Hinweis, dass ein Release der PS5 in 2020 stattfinden wird. Dem Launch der Konsole zur winterlichen Ferienzeit steht also nichts mehr im Wege.

Bislang gebe es laut Sony keine größeren Probleme, die im Rahmen der Spieleproduktion, die die First-Party-Studios betreffen, aufgetreten sind.

Die nächste State of Play, in der es neue Informationen zu den kommenden Games für die Sony-Konsolen gibt, startet übrigens schon in dieser Woche am 6. August 2020. Doch wir sollen keine Infos bezüglich des Preises oder des Release-Datums der PS5 erwarten. So viel vorab.