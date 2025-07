Skyward Sword, Four Swords und Zelda II – Die umstrittenen Zelda-Abenteuer

Die Legend of Zelda-Reihe ist zweifellos eine der bekanntesten und erfolgreichsten Videospielserien aller Zeiten. Doch wie bei jeder langjährigen Serie gibt es auch hier einige Titel, die nicht ganz die hohen Erwartungen erfüllen konnten. Heute werfen wir einen Blick auf drei der umstrittensten Zelda-Spiele, die trotz ihrer Mängel Teil dieser ikonischen Reihe sind.

The Legend of Zelda: Skyward Sword

Warum gilt Skyward Sword als eines der schwächeren Zelda-Spiele? Skyward Sword wird oft als das schwächste Glied in einer ansonsten herausragenden Serie angesehen. Das Hauptproblem liegt in den Spielmechaniken, insbesondere den Bewegungssteuerungen, die sowohl auf der Wii als auch auf der Nintendo Switch nicht überzeugen konnten. Trotz einer starken Erzählung bleibt das Gameplay hinter den Erwartungen zurück.

Ein weiteres Problem ist die Wiederholung. Die Karte von Hyrule ist in drei Hauptbereiche unterteilt, die du mehrmals besuchen musst. Diese Wiederholungen, besonders in Faron-Wald, können schnell ermüdend werden. Auch die Dungeons, die mit ständiger Zurückverfolgung gefüllt sind, tragen zur Monotonie bei.

The Legend of Zelda: Four Swords

Was macht Four Swords zu einem der weniger beeindruckenden Zelda-Titel? Four Swords brachte ein neues Element in die Reihe: Multiplayer. Doch dieser Aspekt wurde nicht gut umgesetzt. Die Spielzeit ist relativ kurz und die Geschichte bleibt nicht in Erinnerung. Es bietet zwar eine ansprechende Grafik, doch diese wurde in The Minish Cap besser umgesetzt.

Four Swords scheitert daran, sich in der Reihe abzuheben. Der Multiplayer-Modus ist rudimentär und die Erinnerungswürdigkeit bleibt gering. Es ist eine nette Ergänzung, aber in einem Franchise voller beeindruckender Titel fällt es deutlich ab.

Zelda II: The Adventures of Link

Warum wird Zelda II als eines der umstrittensten Spiele der Reihe angesehen? Zelda II brach mit dem traditionellen Top-Down-Gameplay und führte ein Side-Scrolling-System ein, was viele Fans irritierte. Diese Änderung brachte eine Mischung aus Plattforming, JRPG-Elementen und 2D-Action, die nicht gut ankam.

Die Schwierigkeit des Spiels war ein weiterer Punkt der Kritik. Viele Spieler gaben aufgrund der hohen Herausforderung auf. Trotz seiner Einzigartigkeit in der Serie wird Zelda II oft als experimenteller Fehltritt angesehen, der die Reihe beinahe in eine unerwünschte Richtung lenkte.

Was denkst du über diese drei Zelda-Spiele? Teilt deine Meinung in den Kommentaren und lass uns wissen, welches Zelda-Spiel für dich am wenigsten überzeugen konnte!