Sims 4 Update fixt Regen-Bug und mehr – Patch kommt Juli 2025

Die Sims 4 ist ein Spiel, das viele lieben, obwohl es für seine Bugs bekannt ist. Diese Glitches können manchmal charmant sein, aber oft auch sehr störend. Eine der größten Ärgernisse für viele Spieler ist der Regen, der plötzlich in Innenräumen auftritt. Genau hier kommt die Sims 4 Laundry List ins Spiel, die von EA veröffentlicht wird, um die wichtigsten Bugfixes zu präsentieren, die mit kommenden Patches behoben werden sollen. Die heutige Liste ist besonders lang und verspricht die Behebung vieler Probleme, die von der Community angesprochen wurden.

Die kommenden Bugfixes

Welche Bugs werden mit dem nächsten Update behoben? Die Sims 4 Laundry List vom 24. Juni 2025 listet zahlreiche Bugs auf, die mit dem nächsten Update am 1. Juli 2025 behoben werden sollen. Neben dem störenden Regen in Innenräumen gibt es auch andere lang erwartete Fixes. Dazu gehören schwebende Fernseher, fehlende Klettergerüste und transparente Pflanzenblätter. Außerdem sollen viele pack-spezifische Probleme angegangen werden, insbesondere bei den Erweiterungen Lovestruck und High School Years.

Besonders im Fokus stehen die folgenden Bugs:

Das Eyedropper-Tool funktioniert nicht bei bestimmten Objekten.

Romantische und freundschaftliche Änderungen in Neighborhood Stories haben keine Wirkung.

Der Sim-Fear of the Dark wird nicht geheilt.

Pack-spezifische Probleme

Welche Erweiterungen sind betroffen? Diverse Packs und Erweiterungen haben ebenfalls ihre eigenen Herausforderungen. Bei Lovestruck gibt es einige Bugs, die bald behoben werden sollen. Die romantische Zufriedenheit wird nicht im Sim-Profil angezeigt, was eine Vielzahl von romantischen Interaktionen blockiert. Außerdem gibt es Probleme mit Outfits und Universitätsabschlüssen, die keinen Einfluss auf die Karriere haben.

Für das Erweiterungspack High School Years gibt es ebenfalls eine lange Liste von Fixes:

Abschlussveranstaltungen erscheinen nicht im Kalender.

Prom-Abend wird manchmal nicht im Kalender für Teens angezeigt.

Schulspirit-Tag hat mehrere identische Benachrichtigungen.

Die Vorbereitungen für neue Inhalte

Was erwartet uns in der Zukunft von Die Sims 4? Neben den Bugfixes bringt das kostenlose Basis-Spiel-Update am 1. Juli 2025 auch neue Funktionen und bereitet die Bühne für das nächste große Erweiterungspack Enchanted By Nature, das am 10. Juli 2025 erscheint. Dieses Update ist entscheidend, um das Spielerlebnis zu verbessern und bestehende Probleme zu beheben, bevor neue Inhalte eingeführt werden.

Viele der Probleme betreffen nicht nur die Basisversion, sondern auch mehrere Packs und Erweiterungen. Die Behebung dieser Fehler wird das Spielerlebnis für viele verbessern und die Sims 4-Community freut sich auf die kommenden Verbesserungen und neuen Inhalte.

Was denkst du über die angekündigten Bugfixes und kommenden Features? Teile deine Meinung in den Kommentaren!