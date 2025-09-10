Sims 4: Größte Abenteuer-Erweiterung ab Oktober 2025 mit Gibbi Point

Die Sims 4 Adventure Awaits-Erweiterung ist die nächste große Erweiterung für das beliebte Lebenssimulationsspiel von Maxis und Electronic Arts. Diese Erweiterung ist die dritte große Aktualisierung im Jahr 2025 und fällt mit dem 25. Jubiläum der Serie zusammen.

Die Erweiterung verspricht, das Spielerlebnis von Die Sims 4 erheblich zu erweitern. Mit der Einführung von benutzerdefinierten Veranstaltungsorten, imaginären Freunden und ambitionierten neuen Ausflügen kannst du dich auf ein aufregendes neues Abenteuer in Gibbi Point freuen.

Was erwartet dich in Gibbi Point?

Was macht Gibbi Point besonders? Gibbi Point ist das neueste Reiseziel in Die Sims 4, das drei einzigartige Nachbarschaften bietet: Wanderwood Wilds, Crystal Valley und Jellyfish Junction. Jede dieser Nachbarschaften bietet spezifische Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten, die mit dem neuen Getaway-System von Die Sims 4 verknüpft sind.

Wanderwood Wilds lädt zu einem Abenteuer in der Natur ein, mit Waldwegen, Geysiren und mysteriösen Geheimnissen. Crystal Valley hingegen bietet funkelnde Felsformationen und ist der perfekte Ort für einen romantischen Ausflug zum Love Highland Retreat. Jellyfish Junction beeindruckt mit seiner glitzernden Lagune und ist ideal für eine Erholungspause am Revive & Thrive Getaway.

Neues aus der Adventure Awaits-Erweiterung

Welche neuen Fähigkeiten und Karrieren gibt es? Die Erweiterung bringt neue Fähigkeiten wie Papierkunst, Entomologie, Tauchen und Bogenschießen. Außerdem wird eine neue Karriere als Parkarbeiter eingeführt, bei der du zwischen den Pfaden Berater oder Parkranger wählen kannst.

Weitere neue Aktivitäten umfassen Kajakfahren, Wasserrutschen und Sprungbretter. Besonders für jüngere Sims gibt es neue Bestrebungen, wie die Einführung imaginärer Freunde und formative Momente, die das Kindheitsleben bereichern.

Benutzerdefinierte Veranstaltungsorte und neue Möglichkeiten

Wie kannst du deine eigenen Veranstaltungsorte gestalten? Mit der Adventure Awaits-Erweiterung kannst du benutzerdefinierte Veranstaltungsorte erstellen und dekorieren. Du hast die Freiheit, deine eigenen Regeln und Aktivitäten für deinen Ausflug zu gestalten. Ob du ein Reality-Dating-Show-Set entwerfen oder einen Strandclub, der tagsüber Smoothies serviert und nachts zur Tanzfläche wird, kreieren möchtest – deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Diese Erweiterung legt besonderen Wert darauf, dass du dein Erlebnis fernab von Zuhause selbst gestalten kannst, was eine deutliche Abwechslung zu den historisch strengeren Ausflügen in Die Sims 4 darstellt.

Weitere Features und kommende Updates

Welche weiteren Ergänzungen bringt die Erweiterung? Neben den bereits erwähnten Neuerungen beinhaltet Adventure Awaits zusätzliche Grundstücke und Ausflüge von Sims 4-Erstellern, mehr Gefühle, Merkmale, Herausforderungen und Objekte.

Halte Ausschau nach weiteren Updates und der kommenden Gameplay-Trailer-Premiere, die für den 10. September 2025 geplant ist. Die Veröffentlichung der Adventure Awaits-Erweiterung ist für den 2. Oktober 2025 angesetzt und wird 39,99 Euro kosten.

Was hältst du von den neuen Features in der Adventure Awaits-Erweiterung? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!