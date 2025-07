Die Sims 4 Update reduziert nervige Beschwerden um 75 % – Patch nächste Woche

Die Sims 4 bereitet sich auf ein neues Update vor, das zahlreiche Probleme beheben soll, die mit der neuesten Erweiterung Enchanted by Nature aufgetreten sind. Spieler haben festgestellt, dass die neu hinzugefügten Beschwerden in dieser Erweiterung übermäßig häufig auftreten, was den Spielspaß erheblich mindert. EA hat nun angekündigt, dass ein Patch in Arbeit ist, der diese und weitere lästige Bugs beheben wird.

Was beinhaltet das kommende Update?

Welche Probleme werden gelöst? Das kommende Update, das nächste Woche veröffentlicht wird, zielt darauf ab, die Häufigkeit der Beschwerden um bis zu 75 % zu reduzieren. Dies soll den Spielern ermöglichen, sich auf andere Aspekte des Spiels zu konzentrieren, ohne ständig ihre Sims heilen zu müssen. Gleichzeitig wird die Balance im Spiel verbessert, um die Häufigkeit der Beschwerden weiter zu reduzieren.

Darüber hinaus wird das Update das Problem mit den Nasenfarben der Werwölfe im Erstelle-einen-Sim-Modus angehen. Dieses Problem besteht bereits seit Februar 2025 und hat viele Spieler frustriert. Die Sims-Entwickler haben auf der offiziellen Sims-Support-Seite auf X bestätigt, dass sie auch an weiteren Anliegen arbeiten, die von der Community gemeldet wurden.

Welche weiteren Probleme stehen auf der Agenda?

Welche Community-Bedenken werden behandelt? Neben den Beschwerden und den Problemen mit den Werwolffarben plant EA, auch andere von der Community gemeldete Probleme zu untersuchen. Ein häufiges Thema sind die Speicherdateikorruptionen aus dem For Rent Pack, die immer noch ungelöst sind. EA hat sich dazu geäußert, dass sie an einer Lösung arbeiten, jedoch gibt es noch keinen konkreten Zeitrahmen für die Behebung dieses Problems.

Es ist erfreulich zu sehen, dass EA die Geschwindigkeit der Patches in letzter Zeit erhöht hat. Anstelle von weniger häufigen, größeren Updates gibt es nun öfter kleinere Patches, die schnell auf Spielerfeedback reagieren.

Was können wir von zukünftigen Updates erwarten?

Welche weiteren Maßnahmen plant EA? Während das kommende Update sich hauptsächlich auf die aktuellen Beschwerden konzentriert, bleibt abzuwarten, welche weiteren Maßnahmen EA zur Verbesserung des Spielerlebnisses ergreifen wird. Es wird erwartet, dass mit der Veröffentlichung des Updates nächste Woche auch eine vollständige Liste der Patch-Notizen bereitgestellt wird, aus der hervorgeht, welche Bugs behoben wurden.

Die Sims-Community hofft, dass EA weiterhin auf ihr Feedback hört und die notwendigen Anpassungen vornimmt, um das Spielvergnügen zu steigern. Die Bemühungen von EA, schnell auf Probleme zu reagieren, sind ein positiver Schritt in die richtige Richtung.

Was hältst du von den geplanten Änderungen in Die Sims 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren!