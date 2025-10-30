Sims 4 Update mit 150 Bugfixes angekündigt – das verändert sich im November 2025

Die Sims 4, ein beliebtes soziales Simulationsspiel, hat kürzlich eine bedeutende Aktualisierung angekündigt, die am 4. November 2025 veröffentlicht wird. Diese Aktualisierung, bekannt als die „Laundry List“, enthält über 150 Bugfixes und mehrere kostenfreie Ergänzungen zum Basisspiel. Die Entwickler von Maxis und Electronic Arts haben hart daran gearbeitet, die Qualität des Spiels zu verbessern, indem sie auf das Feedback der Community eingegangen sind.

Die wichtigsten Bugfixes

Welche häufigen Probleme werden behoben? Unter den vielen Korrekturen, die in diesem Update enthalten sind, gibt es einige, die besonders hervorstechen. Spieler haben seit langem von Problemen mit der Fotografie im Spiel berichtet, bei denen Fotos im Inventar schwarz wurden. Dieses Problem wurde nun erkannt und behoben. Darüber hinaus wird die Sabotage-Interaktion nicht mehr bei Objekten verfügbar sein, ohne die Deviance-Aspiration abzuschließen.

Ein weiteres häufiges Problem war, dass der Mixologe sich nicht aus einem Gespräch mit NPCs löste, wenn eine Getränkebestellung währenddessen eingereiht wurde. Dieses Verhalten wurde nun angepasst, um die Reaktionsfähigkeit zu verbessern. Auch die Vererbung von Merkmalen bei Kindern wurde optimiert, sodass sie nun deutlicher von ihren Eltern erben. Zu guter Letzt wurde der Verfall von Beziehungen verlangsamt, ein Feature, das von vielen Spielern gewünscht wurde.

Weitere bemerkenswerte Korrekturen

Was beinhaltet die große Liste der Korrekturen noch? Neben den oben genannten Highlights gibt es noch viele weitere Korrekturen, die das Spielerlebnis verbessern sollen. Haushaltsangestellte wie Kindermädchen, Butler und Feuerwehrleute werden ihre Aufgaben jetzt konsequenter ausführen. Säuglinge werden korrekt in Krippen platziert und zu Tagesstätten geschickt. Auch das Eindringen zufälliger Sims durch Schiebetüren in Häuser wurde behoben.

Zusätzlich wurde die übermäßige Generierung von Stadtbewohnern reduziert, um die Leistung des Spiels zu verbessern. In der „Erstelle einen Sim“-Kategorie gab es Konsistenzverbesserungen bei den Kategorien und Farbtönen.

Die Bedeutung der Aktualisierung

Warum ist dieses Update so wichtig? Diese umfassende Liste von Bugfixes zeigt das Engagement von EA und Maxis, auf das Feedback der Spieler zu reagieren und die Qualität des Spielerlebnisses kontinuierlich zu verbessern. Fast ein Jahrzehnt nach der ursprünglichen Veröffentlichung bleibt Die Sims 4 eines der aktivsten Live-Service-Spiele der Branche, gestützt durch regelmäßige Updates und neue Inhalte.

Die aktuelle Aktualisierung ist ein wesentlicher Schritt auf dem Qualitätsverbesserungsfahrplan und adressiert viele der anhaltenden Probleme, die der Spielerschaft seit Jahren zu schaffen machen. Die Entwickler zeigen damit, dass sie bereit sind, auf die Wünsche und Sorgen der treuen Fans einzugehen.

Ein Ausblick auf die Zukunft von Die Sims 4

Was können wir in Zukunft erwarten? Mit der kontinuierlichen Unterstützung durch kostenlose Updates und kostenpflichtige Erweiterungspakete bleibt die Zukunft von Die Sims 4 vielversprechend. Aktuell sind bereits zwanzig Erweiterungspakete und zwölf Spielpakete verfügbar, die stetig neue Features, Objekte und Welten ins Spiel einfügen.

Darüber hinaus arbeitet Maxis an einem neuen, mehrspielerorientierten Sims-Titel unter dem Arbeitstitel „Project Rene“, was die Möglichkeiten für zukünftige Spielerlebnisse noch weiter ausdehnt.

