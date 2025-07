Sims 4 Update – Neue Features und Glaswände für kreative Bauten

Am 1. Juli 2025 hat Die Sims 4 ein umfangreiches, kostenloses Basis-Spiel-Update erhalten. Diese Aktualisierung bringt nicht nur Korrekturen für bekannte Fehler, sondern führt auch einige neue Funktionen ein, die die Spielerfahrung verbessern. Besonders hervorzuheben sind die Änderungen im Inventarmanagement der Sims. Du kannst jetzt Gegenstände im Inventar deiner Sims besser sortieren. Neue Sortieroptionen wie „Neu“, „Preis“, „Filter“, „Hergestellte Qualität“ und „Seltenheit“ machen das Inventar übersichtlicher.

Verbesserungen im Inventar und neue Funktionen

Wie hilft das neue Inventarmanagement? Dank des Updates kannst du jetzt verdorbene Lebensmittel im Inventar deiner Sims leichter identifizieren. Verdorbene Lebensmittel haben nun einen roten Hintergrund und werden in einem separaten Stapel mit einem Mülleimersymbol zusammengefasst. Dies erleichtert die Verwaltung deiner Vorräte erheblich, da verdorbene Gegenstände automatisch vom ursprünglichen Stapel in den verdorbenen Stapel verschoben werden.

Eine weitere Neuerung sind die Glaswände, die du nun im Baumodus unter „Wandmuster“ findest. Diese transparenten Wände sind ideal, um ein Traum-Gewächshaus zu bauen. Zudem wurde die Notizbuch-Funktion überarbeitet. Die neue Benutzeroberfläche ist intuitiver und bietet eine bessere Organisation. Hauskollektionen haben ebenfalls ein neues Interface erhalten, das dir den Überblick über deine gesammelten Objekte erleichtert.

Fehlerbehebungen und Performance-Verbesserungen

Welche Fehler wurden behoben? Neben den bereits angekündigten Korrekturen in der „Laundry List“ wurden weitere Bugs behoben. Dazu zählt, dass Regen und Schnee nun nicht mehr in geschlossene Räume eindringen und das Spiel in Laptop-Modus keine Transparenzprobleme mehr bei ausgewachsenen Pflanzen zeigt. Die Performance wurde in verschiedenen Bereichen optimiert, sodass Interaktionen wie das Schließen von Pfützen oder das Verlassen von Grundstücken nun flüssiger ablaufen.

Ein weiteres Highlight ist, dass Sims nun in der Lage sind, auf Grundstücken in Henford-on-Bagley, Chestnut Ridge und Moonwood Mill zu pflanzen. Auch die Notizbuch-Hervorhebungen erscheinen nun nur noch für den Sim mit den entsprechenden Inhalten.

Ergänzende Änderungen und neue Möglichkeiten

Welche neuen Möglichkeiten bietet das Update? Ein spannendes Feature ist die Möglichkeit, Pflanzen auf Dächern zu platzieren. Wenn du im Baumodus bist und „Dachskulpturen“ auswählst, kannst du sehen, welche Pflanzen auf Dächern platzierbar sind. Diese Funktion bietet dir neue kreative Optionen für den Bau deines Traumhauses.

Auch die Interaktionen im Spiel wurden erweitert. Sims können nun intime Interaktionen im Whirlpool genießen. Darüber hinaus steht dir im Baumodus eine neue Kategorie für Aloe-Vera-Pflanzen zur Verfügung, die nun leichter zu finden sind.

Was hältst du von den neuen Funktionen und Verbesserungen in Die Sims 4? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren mit der Community!