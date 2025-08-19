Die Sims 4 – Neues Update erweitert Create-a-Sim um inklusivere Details

Die Sims 4 hat erneut ein spannendes Update erhalten, das deine Möglichkeiten im Spiel erheblich erweitert. Mit dem neuesten kostenlosen Update, das am 19. August 2025 veröffentlicht wurde, stehen dir umfangreiche neue Optionen in Create-a-Sim zur Verfügung. Dieses Update ist Teil der fortlaufenden Bemühungen, das Spiel inklusiver zu gestalten und dir mehr Werkzeuge an die Hand zu geben, um Sims zu erstellen, die deine Identität widerspiegeln.

Neue Optionen in Create-a-Sim

Welche neuen Features bietet das Update? Das heutige Update konzentriert sich vor allem auf die Anpassung der Haut. Zu den neuen Features gehören:

Falten

Altersflecken

Dunkle Flecken

Rosacea

Neue Sommersprossen-Optionen

Neue Dehnungsstreifen-Optionen

Diese Details ermöglichen es dir, authentischere ältere Sims zu erschaffen und mehr Hautdetails zu gestalten, die vorher begrenzt waren. Besonders für ältere Sims wurden Verbesserungen lange gefordert, und dieses Update stellt einen bedeutenden Schritt in die richtige Richtung dar.

Inklusive Optionen für alle Spieler

Wie unterstützt das Update die Inklusion? Die Sims 4 hat sich in den letzten Jahren darum bemüht, durch kostenlose Updates mehr Inklusivität zu bieten. Im Jahr 2024 wurden neue Hautmerkmale wie Vitiligo hinzugefügt, um die Repräsentation zu erweitern. In diesem Jahr kamen überraschend neue Pride-Themen hinzu, sowohl in Create-a-Sim als auch im Baumodus, die Kleidung und Dekor mit einem LGBTQIA+-Flair bieten.

Die heutigen neuen und überarbeiteten Create-a-Sim-Optionen sind Teil dieser Initiative, die dir hilft, Sims zu kreieren, die deine Identität besser widerspiegeln. Alle neuen Features können über das Create-a-Sim-Menü aufgerufen werden, sobald das Update installiert ist. Auch wenn du bereits mitten in einem Legacy Challenge-Durchlauf bist, kannst du die neuen Optionen über den Spiegel ändern, ohne neu beginnen zu müssen.

Was du wissen musst

Wann und wie installiere ich das Update? Stelle sicher, dass du das neueste Patch installiert hast, um die neuen Optionen erkunden zu können. Das Update steht ab sofort auf allen Plattformen zur Verfügung und ist ein weiterer Schritt, das Basisspiel von Die Sims 4 spannender und vielseitiger zu gestalten.

Bist du gespannt auf die neuen Create-a-Sim-Optionen im Basisspiel von Die Sims 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit!