The Sims 4 Guide – Entdecke, wie du imaginäre Freunde real machst

The Erweiterung „The Sims 4: Adventure Awaits“ bringt eine spannende Funktion für die jüngeren Sims-Fans: die Möglichkeit, sich einen imaginären Freund zu erschaffen. Diese neuen Freunde starten als einfache Puppen, die jedoch durch das Spielen und die Zuneigung der Kind-Sims zum Leben erweckt werden können. In diesem Guide erfährst du, wie du in „The Sims 4: Adventure Awaits“ einen imaginären Freund bekommst und wie du ihn schließlich real machen kannst.

Die ImagineMe-Puppe erwerben

Wie bekommst du die ImagineMe-Puppe? Zunächst musst du im Baumodus eine ImagineMe-Puppe kaufen. Die Erweiterung bietet vier verschiedene Puppen, jede mit einer eigenen Persönlichkeit:

Kraftpaket – Kreative Persönlichkeit

Pretty Pegacorn – Böse Persönlichkeit

Wildes Kind – Wettbewerbsorientierte Persönlichkeit

Monsterchen – Spaßvogel-Persönlichkeit

Wähle sorgfältig die Persönlichkeit deiner Puppe aus und ändere den Namen, bevor du sie in einen Freund verwandelst, da diese Optionen später nicht mehr bearbeitet werden können.

Die Puppe in einen imaginären Freund verwandeln

Wie wird die Puppe zu einem imaginären Freund? Es gibt drei Wege, um eine ImagineMe-Puppe in einen imaginären Freund zu verwandeln. Dein Kind-Sim kann:

Level 3 in der Kreativitätsfähigkeit erreichen. Starke Einsamkeit durch niedrige soziale Bedürfnisse erleben. Eine Freundschaft mit der Puppe schließen.

Es reicht aus, eine dieser Bedingungen zu erfüllen, um die Option „In imaginären Freund verwandeln“ beim Interagieren mit der Puppe zu sehen. Sobald die Verwandlung abgeschlossen ist, hat dein Kind-Sim einen imaginären Freund, den nur es selbst sehen kann.

Einen imaginären Freund real machen

Wie wird der imaginäre Freund real? Sobald dein Kind-Sim und der imaginäre Freund eine enge Freundschaft aufgebaut haben, kann dein Sim, wenn es zum Teenager heranwächst, die Puppe erneut interagieren. Wähle die Option „Angebot machen, real zu werden“ aus. Der imaginäre Freund wird dann zu einem echten Sim im Haushalt, der wie jeder andere Sim altern und wachsen kann.

Du kannst aber auch entscheiden, den imaginären Freund einfach als Puppe zu belassen, mit der dein Sim interagieren kann, um sich an alte Zeiten zu erinnern oder Trost zu finden.

Was hältst du von der Möglichkeit, imaginäre Freunde in „The Sims 4: Adventure Awaits“ zu erschaffen? Teile deine Erfahrungen und Tipps in den Kommentaren!