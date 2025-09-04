Silksong-Herausforderung – So sammelst du effektiv Rosenkränze im Spiel

In Hollow Knight: Silksong, ist das Sammeln von Rosenkränzen eine der ersten Aufgaben, die du auf deiner Erkundungsreise in Angriff nimmst. Im Gegensatz zu Geo aus dem Originalspiel, stammt Silksongs Hauptwährung nicht von besiegten Monstern. Das bedeutet, dass du sie nicht einfach durch das Erkunden von Gebieten und das Ausschalten von Käfern farmen kannst. Stattdessen gibt es verschiedene Methoden, um an Rosenkränze zu gelangen, die du für den Handel mit Händlern wie Pebb in Bone Bottom oder für Karten von Shakra verwenden kannst.

Wie du Rosenkränze in Silksong erhältst

Welche Methoden gibt es, um Rosenkränze zu sammeln? Es gibt vier Hauptmethoden, um in Silksong an Rosenkränze zu gelangen:

Hängende Rosenkränze treffen: Diese Rosenkränze hängen wie Seile mit roten oder schwarzen Perlen. Wenn du sie triffst, rollen die Rosenkränze oft weit weg, also sei vorsichtig, um sie alle einzusammeln.

Rosenkranz-Strings konsumieren: Diese Gegenstände kannst du entweder finden oder bei Händlern kaufen, wie zum Beispiel den Rosenkranz-String von Pebb in Bone Bottom. Sie funktionieren ähnlich wie Seelengegenstände in Dark Souls und halten deine Rosenkränze sicher, bis du sie brauchst.

In Kisten finden: Einige Kisten enthalten Rosenkränze. Wenn du in Bone Bottom hinunterfällst und die linke Seite umarmst, landest du auf einer Plattform mit Weinbarrieren, die du zerschlagen kannst. Dahinter findest du eine Kiste mit Rosenkränzen.

Rosenkranz-Statuen zerschlagen: Diese ähneln den Geo-Knoten aus dem Originalspiel. Schlag diese Statuen, um die Währung herauszuholen, bis sie nach ein paar Schlägen zerbricht.

Tipps zum effizienten Sammeln

Wie vermeidest du das Wegrollen der Rosenkränze? Wenn du Schwierigkeiten hast, die rollenden Rosenkränze einzusammeln, solltest du den Magnetit-Brosche von Pebb in Bone Bottom erwerben. Er kostet 120 Rosenkränze, also könnte es sinnvoll sein, zunächst für Karten zu sparen. Dennoch ist es eine lohnenswerte Investition, wenn du es leid bist, den Kugeln nachzujagen, die an unzugängliche Orte rollen.

Persönliche Strategien und Empfehlungen

Welche Strategie passt am besten zu deinem Spielstil? Deine Strategie beim Sammeln von Rosenkränzen hängt stark von deinem Spielstil ab. Wenn du gerne erkundest und auf Details achtest, könnte das Zerbrechen von Statuen und das Öffnen von Kisten mehr deinem Stil entsprechen. Wenn du aber eher der pragmatische Typ bist, der sich auf den Fortschritt konzentriert, könnten der Kauf von Rosenkranz-Strings und der Erwerb der Magnetit-Brosche nützlicher sein.

Wie stehst du zu den verschiedenen Methoden, Rosenkränze zu sammeln? Teile deine Gedanken und Strategien gerne in den Kommentaren mit der Community!