Silent Hill f begeistert mit Spannung und Atmosphäre – was erwartet dich?

Der Vorhang ist gefallen und die ersten Bewertungen zu Silent Hill f sind da. Das Spiel, ein Spin-off der ikonischen Silent Hill-Reihe, wurde von Neobards Entertainment entwickelt und spielt in den 1960er Jahren im fiktiven japanischen Städtchen Ebisugaoka. Der Titel wurde am 25. September 2025 für PC und Konsolen veröffentlicht, wobei Vorbesteller der Deluxe Edition bereits seit dem 23. September 2025 in den Genuss des Horrors kommen konnten.

Die ersten Eindrücke von Silent Hill f

Wie schneiden die ersten Bewertungen von Silent Hill f ab? Die Reaktionen sind überwiegend positiv. Auf OpenCritic hält das Spiel derzeit eine beeindruckende Punktzahl von 87 und eine Empfehlungsrate von 88%. Diese Werte rücken es in die Nähe des ebenfalls hochgelobten Silent Hill 2 Remakes, das ebenfalls eine Punktzahl von 87 aufweist.

Besonders gelobt werden die fesselnde Atmosphäre und das Monsterdesign von Silent Hill f. Kritiker heben zudem die hohe Wiederspielbarkeit und das straffe Storytelling als herausragende Qualitäten hervor. Einige Rezensenten bemängeln jedoch, dass der letzte Teil des Spiels zu actiongeladen sei und damit von der Horror-Atmosphäre ablenke. Ein weiterer Punkt der Kritik ist eine umstrittene Handlungsmoment in der Mitte des Spiels, das die Serie in eine neue Richtung lenkt.

Der Vergleich mit dem Silent Hill 2 Remake

Wie schneidet Silent Hill f im Vergleich zum Silent Hill 2 Remake ab? Beide Spiele erzielen auf OpenCritic eine ähnliche Punktzahl. Interessanterweise hat das Silent Hill 2 Remake jedoch eine höhere Empfehlungsrate von 95%, was zeigt, dass es von den Kritikern noch ein wenig mehr geschätzt wird als sein Spin-off-Pendant.

Das Remake von Silent Hill 2, das 2024 von Bloober Team veröffentlicht wurde, bleibt dem Originalspiel von 2001 treu. Es besticht durch seine modernisierte Kameraführung und das erneuerte Kampfsystem. Die Grafik und die atmosphärische Gestaltung wurden besonders gelobt, ebenso wie die Musik von Akira Yamaoka, die wesentlich zur intensiven Spielerfahrung beiträgt.

Authentizitätsdebatte um Silent Hill f

Fühlt sich Silent Hill f wie ein echtes Silent Hill an? Diese Frage bleibt unter den Fans umstritten. Während viele anerkennen, dass es ein gut gemachtes Spiel ist, gibt es eine Diskussion darüber, ob es sich wirklich wie ein traditionelles Silent Hill anfühlt. Die Entscheidung, das Spiel in Japan anzusiedeln, ist eine der größten Abweichungen von der klassischen Silent Hill-Formel, die überwiegend in den USA spielt.

Interessant ist, dass die frühen Bedenken der Fans über den Kampf in Silent Hill f in den ersten Bewertungen nicht bestätigt werden. Die meisten Kritiker empfinden die Kampfmechanik als ansprechend, auch wenn der Vergleich mit Soulslike-Spielen übertrieben scheint. Diese Unterschiede könnten letztlich den Ausschlag dafür geben, wie das Spiel von der Community aufgenommen wird.

Verfügbarkeit und Preise

Wo kannst du Silent Hill f spielen? Das Spiel ist für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows verfügbar. Die digitale Deluxe Edition kostet 79,99 Euro und bietet Frühzugang, was für manche ein verlockendes Angebot sein könnte. Die Standardversion ist ab dem 25. September 2025 erhältlich.

Mit Silent Hill f und dem Remake von Silent Hill 2 erlebst du zwei verschiedene, aber gleichermaßen fesselnde Horror-Erfahrungen. Egal, ob du ein Fan der klassischen Spiele bist oder neue Wege erkunden möchtest, diese Titel bieten für jeden etwas.

