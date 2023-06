Silent Hill: Ascension: Erster Trailer verrät endlich mehr

Der Horror geht weiter. Mit Silent Hill: Ascension begibt sich Konami jedoch in unübliches Terrain. Der erste Trailer bringt etwas Licht ins Dunkel und zeigt, was Fans der erfolgreichen Lore erwarten dürfen. Diesmal hat das gesamte Publikum die Macht, über das Schicksal der einzelnen Charaktere zu entscheiden.

Die gezeigten Szenen erinnern stark an eine Mischung aus Telltale Games und The Dark Pictures Anthology von Supermassive Games. Zumindest im Spielprinzip sind sich diese Titel recht ähnlich: Die Spieler*innen bestimmen den Handlungsverlauf und somit auch den Ausgang der Games. So soll laut der Entwickler*innen auch der kommende Silent Hill-Titel werden.

Worum geht es in Silent Hill: Ascension?

Während des Events entscheidet das Publikum über Erlösung, Leid oder Verdammnis. Bisher ist noch immer nicht gänzlich klar, wie das Konzept der interaktiven Serie funktioniert. Einzig, dass ein Millionenpublikum über das Schicksal der Protagonist*innen entscheiden wird und damit auch den Ausgang der Story.

In SH: Ascension werden mehrere Hauptfiguren von grausamen Monstern gequält. In der Dunkelheit lauernd, drohen die schrecklichen Kreaturen, ganze Städte zu verschlingen. Die Fans des Horror-Survival-Klassikers erwartet eine albtraumhafte Welt, der eine beunruhigende, immersive Atmosphäre innewohnt. Im Trailer stimmt uns der Erzähler auf das schaurige Erlebnis ein:

„Ich kann es fühlen. Deine Schuld. So dick, dass es die Luft erstickt. Du willst wissen, wie du diesem Ort entkommen kannst. Aber du kannst nicht… genauso wenig wie du dir selbst entkommen kannst… und dem Schmerz, den du in dir trägst. Es füllt dich aus. Wie eine Krankheit. Eine Krankheit, die man an jeden weitergibt, dem man begegnet. Jeder, den du liebst.“ Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Eine einzigartige Silent Hill-Erfahrung

Jacob Navok (CEO von Genvid Entertainment) spricht von einem „psychologischen Horror“, in dem das „kollektive Publikum [zum ersten Mal in der Geschichte von SH] in der Lage sein [wird], die Story zu beeinflussen.“ Chris Amaral (Art Director bei Bad Robot Games) verspricht ein „pures Silent Hill“, das sich dennoch „einzigartig für das Franchise anfühlt.“

Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit Genvid, Bad Robot Games, sowie Behavior Interactive (Dead by Daylight) und Konami und soll noch in diesem Jahr erscheinen. Einen festen Releasetermin gibt es jedoch noch nicht. Auch über die Plattform ist bisher noch nichts bekannt.