Angeblich 3 neue Silent Hill-Spiele in Produktion

Wer braucht schon ein neues Silent Hill, wenn er oder sie auch drei haben kann? Und ja, ihr hört richtig. Laut Aussagen eines neuen Insiderberichts soll sich nicht nur ein neues Horrorspiel in Entwicklung befinden – es sollen gleich mehrere sein. Erwartet uns ein echtes Comeback der Marke?

Dabei kamen uns erst kürzlich geleakte Bilder zu Gesicht, die eines dieser drei Spiele zeigen könnten. Insider Dusk Golem teilte vermeintliche Infos, der mit der Veröffentlichung jener Bilder für Aufruhr in der Szene gesorgt hat.

Kurz nach der Veröffentlichung der Bilder wurden diese nämlich seitens Twitter wieder offline genommen. Laut Aussagen sei Konami dafür verantwortlich, die ihre Rechte geltend gemacht haben sollen.

Silent Hill: Wiederbelebung der Marke mit 3 Spielen?

Diese Bilder sollen einem PT-ähnlichen Projekt angehören, das den Projektnamen Sakura trägt. Das soll ähnlich wie der Preview Teaser zu Silent Hills auf die Projekte aufmerksam machen, die in der Zukunft kommen.

Ein Bericht von VGC bestätigt nun die Aussage, dass es sich um mehrere neue Spiele handelt. Mehrere Quellen konnten bestätigen, dass Bloober Team am Remake von Silent Hill 2 arbeite. Dass das Entwicklerstudio an Silent Hill arbeitet, ist dabei im Grunde mehr als eindeutig, die die Zusammenarbeit mit Konami offiziell kundgaben und zeitgleich bestätigen, dass sie an einer „bekannten Horrormarke arbeiten“ würden.

Doch es sollen sich weitere Spiele in Produktion befinden. So soll es zum einen ein brandneues „Silent Hill“-Spiel geben, also ein vollwertiges Sequel. Und zum anderen wäre da noch ein episodisches Spiel mit starkem Fokus aufs Narrativ. Insgesamt befänden sich mit dem Remake also gleich drei „Silent Hill“-Spiele in Entwicklung.

Wenn das stimmt, plant Konami wohl mit einem sehr großen Comeback der Spielereihe.

© unbekannt/via Twitter – Dusk Golem © unbekannt/via Twitter – Dusk Golem

Laut VGC soll Annapurna Interactive mit von der Partie sein – genauso wie das bekannte Entwicklerstudio Supermassive Games, die sich nicht zuletzt durch Until Dawn einen Namen machten. Supermassive Games soll angeblich im Gespräch gewesen sein beim episodischen Spiel. Ob es dabei blieb, ist eine andere Frage. Doch mit der The Dark Pictures Anthology arbeitet das Studio aktuell selbst an solch einer Reihe. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese „Silent Hill“-Episoden in etwa so ausschauen wie The Dark Pictures, wenn sie denn überhaupt produziert werden.

Annapurna Interactive ist übrigens das Studio, das mit Outer Wilds einen echten Erfolgshit landete. Zumindest sei das Studio im Gespräch gewesen laut Quellen.

Konami hat bis heute noch nichts verraten. Bis es so weit ist, können wir also nichts von offizieller Seite aus bestätigen lassen und dürfen die Gerüchte nur mit Vorsicht genießen.

Wissenswert: Dass sich zumindest ein neues Silent Hill in Produktion befinden muss, bestätigt unlängst der Virtuose Akira Yamaoka, der aktuell an einem Spiel arbeitet, von „dem ihr hofft etwas zu hören“. Sein neuer Soundtrack könnte also wieder in einem Silent Hill verbaut werden.