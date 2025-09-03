Shift-Codes für Borderlands 4 – Hol dir den ersten Hazard Pay Waffenskin

Shift-Codes sind seit langem ein fester Bestandteil der Borderlands-Serie und auch in Borderlands 4 werden sie eine wichtige Rolle spielen. Diese Codes bieten dir die Möglichkeit, wertvolle Belohnungen wie Goldene oder Diamantene Schlüssel sowie kosmetische Gegenstände zu erhalten. Mit der Veröffentlichung von Borderlands 4 am 12. September 2025 gibt es bereits erste Informationen über die neuen Shift-Codes und wie du diese nutzen kannst.

Erste Shift-Codes für Borderlands 4

Gibt es bereits verfügbare Shift-Codes für Borderlands 4? Ja, es gibt bereits einen Shift-Code, den du jetzt einlösen kannst. Dazu musst du jedoch einige Einstellungen in deinem Shift-Konto anpassen oder ein neues Konto erstellen. Der Code bietet dir die Hazard Pay Waffenskin als Belohnung.

Um den Hazard Pay Waffenskin zu erhalten, logge dich in dein Shift-Konto ein und suche nach dem blauen Banner in deinem Kontobereich. Wenn du noch kein Konto hast, registriere dich kostenlos und navigiere dann zurück zur Kontoseite. Unter „Profil“ findest du die Option „Ich möchte Nachrichten und Werbebotschaften von 2K und seinen Partnern erhalten“. Aktiviere diese Option, um den Hazard Pay Waffenskin zu erhalten.

Wo findest du Shift-Codes?

Welche Quellen gibt es für Shift-Codes in Borderlands 4? Gearbox hat bestätigt, dass die offizielle Newsletter ein wichtiger Kanal für Shift-Codes in Borderlands 4 sein wird. Abonnenten können sich auf zusätzliche Belohnungen freuen. Darüber hinaus könnten Shift-Codes auf den sozialen Kanälen von Gearbox und Randy Pitchford sowie in offiziellen Trailern und Konzeptgrafiken versteckt sein.

Es ist wichtig, die sozialen Medien aufmerksam zu verfolgen, da Codes häufig dort veröffentlicht werden. Außerdem kann es vorkommen, dass Codes in versteckten Bereichen innerhalb des Spiels oder in begleitenden Medien erscheinen, die dann von den sozialen Medien von Gearbox bestätigt werden.

So löst du Shift-Codes ein

Wie funktioniert die Einlösung von Shift-Codes in Borderlands 4? Die Einlösung von Shift-Codes erfolgt ähnlich wie in den vorherigen Borderlands-Spielen. Du musst dich auf der offiziellen Website von Gearbox in dein Shift-Konto einloggen oder ein neues Konto erstellen.

Logge dich in dein Shift-Konto ein oder erstelle ein neues.

Verknüpfe unter dem Tab „Gaming-Plattformen“ die Plattform, auf der du Borderlands 4 gekauft hast.

Gehe zum Tab „Rewards“ und gib dort den 25-stelligen Shift-Code ein.

Klicke auf „Prüfen“, um die Belohnung zu erhalten.

Derzeit gibt es noch keine weiteren Codes zu einlösen, aber halte die Augen offen, um direkt zum Start von Borderlands 4 weitere Belohnungen zu sichern.

Vorfreude auf Borderlands 4

Was können wir von Borderlands 4 erwarten? Borderlands 4 verspricht, die Tradition der Serie mit neuen Abenteuern und Herausforderungen fortzusetzen. Die Einführung der Shift-Codes wird erneut eine zentrale Rolle spielen, um dir den Einstieg ins Spiel zu versüßen.

Bleib gespannt und halte dich über die neuesten Informationen und Updates auf dem Laufenden. Die Veröffentlichung von Borderlands 4 steht kurz bevor, und es gibt viele spannende Neuerungen, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden.

Was denkst du über die neuen Shift-Codes in Borderlands 4? Teile deine Gedanken und Vorfreude in den Kommentaren mit uns!