Saturn und MediaMarkt-Filialen fast bundesweit geschlossen

Der Coronavirus hat die Welt fest im Griff und zwingt die Politik zu immer drastischeren Maßnahmen, um die weitere Verbreitung einzudämmen.

Welche Auswirkungen die weltweite Pandemie hat, demonstrieren in der Gaming-Branche vor allem die zahlreichen abgesagten und verschobenen Termine, Events und Messen. Abgesagt worden sind zum Beispiel die Game Developers Conference, die eigentlich vom 16. bis 20. März in San Francisco hätte stattfinden sollen. Doch auch die wohl wichtigste Videospielmesse in Los Angeles, die E3, ist von den verantwortlichen Veranstaltern bereits abgesagt worden.

Schließung fast aller Saturn- und MediaMarkt-Filialen

Eine weitere Einschränkung für alle Gamer und Technikbegeisterte ist die Schließung fast aller Saturn– und MediaMarkt-Filialen in Deutschland. Betroffen sind ab dem heutigen 18. März 2020 fast alle Bundesländer ( Bayern, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hessen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg ), lediglich in Thüringen gibt es noch regional unterschiedliche Regelungen, während die Schließung in Sachsen erst am kommenden Donnerstag, den 19. März stattfindet.

Onlineshops bleiben geöffnet

Auf den sozialen Plattformen von Saturn und MediaMarkt haben die Verantwortlichen jedoch ausdrücklich betont, dass die Onlineshops weiterhin geöffnet bleiben. Habt ihr Artikel zur Marktabholung gekauft, werden diese durch DHL oder Hermes zugestellt. Jedoch kann es sein, dass die Lieferung in diesem Fall länger dauert. Außerdem entfallen bei Großgeräten wie Fernsehern, Waschmaschinen oder Kühlschränken Vor-Ort-Service-Leistungen.

