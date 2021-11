Das Saints Row-Reboot verspätet sich um mehrere Monate und das ist der Grund

Falls durch die gerade teilweise desaströs aufgenommene GTA Trilogy euer Hunger nach einer Open World im Gangster-Setting nicht gestillt ist, könnten eure Blicke jetzt in Richtung Saints Row wandern. Das Reboot der abgedrehten Reihe wird jetzt aber länger auf sich warten, als zunächst gedacht.

Das ist der neue Release-Termin für Saints Row

In einem Update an die Fans haben die Entwickler bekannt gegeben, dass das neue „Saints Row“ doch noch etwas mehr Zeit in der Entwicklung benötigt.

Zunächst wurde das Spiel für den 25. Februar 2022 angekündigt, doch das hat sich jetzt geändert. Stattdessen braucht das Studio noch einmal knapp ein halbes Jahr länger. Demnach erscheint „Saints Row“ erst am 23. August 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC .

Einen Grund nennt der Chief Creative Officer Jim Boone im offenen Brief an die Fans:

Ehrlich gesagt haben wir den Einfluss auf unseren Zeitplan durch COVID unterschätzt. Auch wenn alle sehr schnell sich den neuen Bedingungen von Zuhause aus angepasst und sehr produktiv waren. Aber aufgrund der Größe des neuen Saints Rows wurde es immer ersichtlicher, dass wir für das bestmögliche Spiel mehr Zeit benötigen.

Wie so viele Spiele in diesem Jahr, leidet bei „Saints Row“ die Entwicklung unter den Folgen und Auswirkungen der globalen Pandemie. Ihr Ziel ist es, das größte Spiel der Reihe bisher abzuliefern und dafür brauchen sie einfach noch mehr Zeit, um die nötige Qualität zu erreichen.

Die verlängerte Entwicklungszeit wird aber nicht genutzt, um am Spiel selbst noch etwas zu ändern sondern nur das bisher Gezeigte auf das Niveau zu bringen, das sie sich als Ziel gesetzt haben. Einen Einblick in das Spiel gibt euch das neueste Gameplay der Kollegen von Game Informer:

Die Verschiebung von Saints Row raus aus dem Februar 2022 könnte einige Videospiel-Fans beruhigen. Denn in dem Monat sind bereits einige Hochkaräter angekündigt. So erscheinen dann unter anderem Dying Light 2. Horizon Forbidden West und Elden Ring.