ROG Xbox Ally vs. Steam Deck – Welcher Handheld bietet das bessere Gaming-Erlebnis?

Die Ankündigung des ROG Xbox Ally hat in der Gaming-Community für Aufsehen gesorgt. Viele erwarten mit Spannung, wie sich dieser neue Handheld im Vergleich zum bereits etablierten Steam Deck schlagen wird. Beide Geräte bieten die Möglichkeit, PC-Spiele unterwegs zu spielen, doch es gibt einige Unterschiede, die es zu beachten gilt.

Preisvergleich zwischen ROG Xbox Ally und Steam Deck

Wie unterscheiden sich die Preise des ROG Xbox Ally und des Steam Deck? Der ROG Xbox Ally wird Berichten zufolge in einem Preisbereich von 650 bis 900 Euro liegen, abhängig vom gewählten Modell. Damit ist er preislich recht nah am Steam Deck, dessen Modelle zwischen 399 Euro für die Basisversion und 650 Euro für die 1TB OLED-Version liegen. Der Preisunterschied könnte sich durch die zusätzlichen Features und die Integration von Xbox-Diensten rechtfertigen.

Das Steam Deck bietet eine große Auswahl an Spielen, die über die Steam-Plattform zugänglich sind, darunter auch viele Indie-Titel, die oft zuerst auf Steam erscheinen. Diese breite Bibliothek ist ein starkes Verkaufsargument, insbesondere für Spieler, die keine Gelegenheit verpassen wollen, die neuesten Spiele zu spielen. Der ROG Xbox Ally könnte hier mithalten, indem er sowohl Xbox Game Pass als auch andere PC-Spielplattformen unterstützt.

Spezifikationen und Features im Vergleich

Welche technischen Unterschiede gibt es zwischen den beiden Geräten? Der ROG Xbox Ally wird in zwei Modellen angeboten: einem mit einem Ryzen Z2 A-Prozessor und einem mit einem Ryzen AI Z2 Extreme-Prozessor. Diese Prozessoren bieten im Vergleich zum Steam Deck eine höhere Leistung, was vor allem bei grafikintensiven Spielen von Vorteil sein kann. Beide Modelle verfügen über einen 7-Zoll-IPS-LCD-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz, was sie in Bezug auf die Bildqualität gegenüber dem Steam Deck hervorhebt, das eine maximale Bildwiederholrate von 90 Hz erreicht.

Ein weiteres Highlight des ROG Xbox Ally ist die nahtlose Integration von Xbox-Diensten. Spieler können direkt auf die Xbox Game Pass-Bibliothek zugreifen und Xbox Cloud Gaming nutzen. Dies könnte besonders für jene interessant sein, die bereits im Xbox-Ökosystem investiert sind, da sie auf eine Vielzahl von Spielen zugreifen können, die über den Game Pass verfügbar sind.

Wert des ROG Xbox Ally für Xbox-Enthusiasten

Warum könnte der ROG Xbox Ally die bessere Wahl für Xbox-Fans sein? Durch die Möglichkeit, Spiele sowohl von Xbox als auch von anderen PC-Plattformen zu spielen, stellt der ROG Xbox Ally eine vielseitige Option dar. Vor allem für diejenigen, die bereits ein Xbox Game Pass-Abonnement haben, könnte der Handheld eine attraktive Erweiterung ihrer Spielebibliothek sein. Die zusätzliche Prozessorleistung und die höhere Bildwiederholrate machen ihn zudem für Spieler interessant, die Wert auf flüssige Grafiken legen.

Insgesamt hängt die Entscheidung, ob du zum ROG Xbox Ally oder zum Steam Deck greifen solltest, stark von deinen persönlichen Vorlieben und deinem Engagement im Xbox-Ökosystem ab. Der ROG Xbox Ally bietet zwar einige Vorteile, verlangt jedoch auch einen höheren Preis. Für Spieler, die primär Wert auf ein großes Spieleangebot und nahtlose Integration legen, könnte der höhere Preis gerechtfertigt sein.

Was denkst du, welches Gerät würdest du bevorzugen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!