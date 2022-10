Die Ringe der Macht: Was sind die Istari? Das ist ihre Aufgabe

In Mittelerde tummeln sich viele mächtige und magische Wesen. Orks, Elben, Ents und Balrogs sind mittlerweile den meisten ein Begriff. Doch was hat den mystischen Istari auf sich, die schon lange vor dem ersten Zeitalter erschaffen wurden?

Zum Beginn der tolkienischen Geschichte schuf der Schöpfergott Ilúvatar die Valar und die Maiar. Die Valar sollten den Willen des Göttlichen in die Welt tragen mit der Hilfe der ihnen unterstellten Maiar. Unter den Maiar waren auch die weisen Istari.

Die Istari wurden mit magischen Fähigkeiten ausgestattet und lebten zunächst im gesegneten Valinor, zu dem sich die Elben zusammen mit Frodo und Bilbo am Ende von „Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs“ aufmachen.

Später wurden sie ausgesandt von den Valar, um in Mittelerde den Menschen, Elben und Zwergen im Kampf gegen Sauron zu helfen. Die fünf Istari, bzw. Zauberer, die nach Mittelerde ausgesandt wurden, waren Gandalf, Saruman, Radagast, Alatar und Pallando.

„Sie [die Istari] sind eigentlich Sendboten aus dem Wahren Westen, also mittelbar von Gott entsandt und zwar um den Widerstand der „Guten“ zu stärken, als den Valar klar wird, dass Saurons Schatten wieder Gestalt annimmt.“ Brief 156

Den Auftrag Mittelerde vor Sauron zu beschützen übten die fünf Zauberer mit unterschiedlichem Erfolg aus. Radagast war so sehr der Tier- und Pflanzenwelt zugewandt, dass er dabei seine eigentliche Aufgabe aus den Augen verlor.

Saruman stellte eine eigene Armee auf die Beine, verlor aber die Hoffnung, gegen Sauron bestehen zu können und schloss sich dem einstigen Widersacher an.

Nur Gandalf blieb seinem Auftrag bis zum Ende treu und war besonders ein Freund der kleinen Leute aus dem Auenland.

Über die letzten beiden Zauberer, die blauen Zauberer, ist nicht viel bekannt. Nur dass sie in den Osten und Süden ausgesandt wurden, um im Verborgenen die Menschen davon abzuhalten, sich Sauron anzuschließen. Tolkien schreibt dazu Folgendes:

„Ich glaube sie gingen als Sendboten in ferne Gegenden, in den Osten und Süden, weit außerhalb des númenórischen Bereichs: als Missionare in die vom Feind besetzten Länder, sozusagen. Wieviel Erfolg sie hatten, weiß ich nicht; aber ich fürchte, sie sind gescheitert wie Saruman, wenn auch sicherlich jeder auf andere Weise; und ich vermute, sie wurden zu Urhebern oder Begründern geheimer Kulte und „magischer“ Traditionen, die den Sturz Saurons überdauerten.“

Brief 211, Seite 367 Frage 3.