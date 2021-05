Returnal in unter 5 Minuten: Neuer Speedrun-Rekord

Returnal hat es in sich und schon den einen oder die andere an den Rand der Verzweiflung getrieben, wenn sie das digitale Ableben fristen mussten. Doch nicht so MentalToast. Er rennt einfach so durch die Spielwelt, als hätte er nie etwas anderes gemacht.

Und der Speedrunner hat jetzt einen neuen Rekord aufgestellt – und was für einen! Obgleich die durchschnittliche Spielzeit von „Returnal“ bei 16,5 Stunden liegt und ihr es sogar in 13 Stunden schafft, wenn ihr ganz schnell seid (Hauptstory), ist das hier schon ein ganz anderes Kaliber.

Returnal: Neuer Speedrun-Weltrekord

Dabei sei erwähnt, dass MentalToast im 4. Biom startet und auf nahezu alle Kämpfe verzichtet. Den finalen Boss legt er lediglich mit einer Pistole. Am Ende schafft er es auf unglaubliche 4 Minuten und 58 Sekunden.

Falls ihr euch selbst von der Leistung überzeugen möchtet, könnt ihr euch das Video ansehen, das wir euch an dieser Stelle eingebunden haben:

Recht überraschend sind die Bewegungen sehr seltsam? Das liegt daran, dass es sich um die DMJ-Fortbewegung handelt. Es ist eine Kombination aus einem „Dash, Melee und Jump“. Also zunächst prescht der Charakter in eine Richtung, dann wird eine Nahkampfattacke ausgeführt und im Anschluss folgt ein regulärer Sprung. Der Vorstoß und der nachfolgende Nahkampfangriff werden zudem kurz darauf unterbrochen, was bei diesem schnellen Ablauf recht merkwürdig anmuten lässt. Und trotzdem ist dieses Movement irgendwie sehenswert.

Wissenswert: Doch nicht nur MentalToast hat einen außerordentlichen Run hingelegt. Der deutsche Speedrunner Uprisen hält den Weltrekord für den schnellsten Durchlauf in „allen Biomen“ in unter 13 Minuten und obendrauf sogar den Rekord für die Kategorie „alle Bosse“ in unter 25 Minuten.

„Returnal“ ist seit dem 30. April 2021 exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich.