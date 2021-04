Returnal ein Hit? Das sind die ersten internationalen Testwertungen im Überblick

Am heutigen Donnerstag, den 29. April 2021 ist das offizielle Embargo für die Berichterstattung zu dem PS5-Exklusivtitel Returnal von Sony und Entwickler Housemarque gefallen. Entsprechend trudeln im Laufe des Tages die ersten internationalen Testwertungen ein.

Anhand der ersten Wertungen zeigt sich bereits jetzt ein ziemlich eindeutiges Bild. So liegt die durchschnittliche Wertung bei Metacritic zu dem Roguelike-Shooter bei 86 von 100 möglichen Punkten. Derzeit sind dort insgesamt 81 Testberichte zu „Returnal“ freigeschaltet worden, während einige der bekannten Seiten wie Kotaku und Polygon noch an ihrem Test arbeiten.

Reeturnal: So wertet die internationale Presse

Aber nicht nur die reine Wertung dürfte für potenzielle Käufer von „Returnal“ eine entscheidende Rolle spielen. Noch wichtiger sind wohl die positiven sowie negativen Punkte, die der Third-Person-Shooter mit sich bringt. Gelobt werden in aller erster Linie die grandiose Atmosphäre und das hervorragende Gameplay. Weiterhin bezeichnen viele Tester „Returnal“ als den ersten „richtigen“ PS5-Titel, der auch wirklich von den Next-Gen-Features der aktuellen Sony-Konsole Gebrauch macht.

Negativ dürfte Spieler*innen vor allem der sehr hohe Schwierigkeitsgrad aufstoßen. Außerdem kann das Gameplay durch viele Wiederholungen bedingt durch das Roguelike-Prinzip schnell repititiv werden. Auf der anderen Seite ist aber auch ein hoher Wiederspielwert geboten, da sich die Biome nach dem Tod von Protagonistin Selena immer von einer neuen Seite zeigen und Waffen sowie Ausrüstung jedes Mal an neuen Orten auf euch warten.

Seid ihr euch mit dem Kauf von „Returnal“ derzeit noch unsicher, dann legen wir euch an dieser Stelle außerdem unseren umfangreichen Testartikel samt Fazit ans Herz. Unser Tester Daniel Busch hat sich in den vergangenen Tagen durch den Shooter geflucht und erklärt euch, was daran zu faszinierend ist, aber auch was ihn stört:

Die internationalen Wertungen zu Returnal:

Comicbook.com: 90/100

IGN: 80/100

Destructoid: 75:100

DualShockers: 90/100

GameSpot: 90/100

GamingBolt: 90/100

GameInformer: 95/100

GamesBeat: 60/100

GamesRadar: 80/100

God is a Geek : 95/100

: Wccftech: 93/100

Eurogamer Italy: 90/100

Games.ch: 80/100

Jeuxvideo.com: 80/100

4Players.de: 88/100

GamePro: 88/100